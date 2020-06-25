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Ради гиперзвукового оружия Тамп задействовал закон военного времени

25 июня, 02:08

Елена Вус Елена Вус

Закон применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций

Президент США Дональд Трамп задействовал закон военного времени ради срочной реализации программ по гиперзвуковому оружию и космическим технологиям. 303-й закон об оборонном производстве, принятый в 1950 году после начала Корейского конфликта, применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций.

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Об этом сообщили на сайте Белого дома.

"Настоящим я определяю в соответствии с разделом 303(а)(5) закона, что промышленная база производства сверхвысоких и высокотемпературных композитов для гиперзвуковых, стратегических ракетных и космических пусковых систем имеет важное значение для национальной обороны. Без мер президента в соответствии с разделом 303 закона нельзя разумно ожидать, что промышленность Соединенных Штатов сможет адекватно и своевременно обеспечить производство сверхвысоких и высокотемпературных композитов для гиперзвуковых, стратегических ракетных и космических систем запуска", - отмечается в указе.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Америка ведет более инновационные разработки в сфере создания гиперзвукового оружия, чем Россия и Китай.

ТакжеСША испытали гиперзвуковые ракетные сани.

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Кроме того, в рамках Программы стратегических систем американские военно-морские силы также приступили к созданию новой гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки.

Напомним, ранее в 2019 году президент РФ Владимир Путин поручил создать гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.

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Гиперзвуковое оружие способно одолеть вражескую противоракетную оборону. Оно может проникнуть в нужную зону, а затем выпустить другие воздушные системы в режиме ожидания. Эти системы могут ударить по различным целям, таким как пусковые установки ракет и радары ПВО.

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закон Дональд Трамп военное время гиперзвуковое оружие

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