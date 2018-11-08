Массовая бойня в Калифорнии: стало известно, кем был убийца и из чего стрелял

В апреле у полиции уже были проблемы с "калифорнийским стрелком", рассказал шериф

Стрельбу в баре американского штата Калифорния устроил 28-летний ветеран морской пехоты США Иэн Дэвид Лонг, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил шериф округа Вентура Джефф Дин.

По его словам, стрелка мертвым нашли внутри здания, прилегающего ко входу в бар. Полицейские считают, что это было самоубийство.

Шериф рассказал, что убийца использовал пистолет Glock 21 45-го калибра, рассчитанный на 10 выстрелов плюс один в патроннике, но у пистолета была расширенная модификация.

Дин сказал, что мужчина был ветераном морской пехоты, однако "понятия не имеет, какой был мотив (расстрела людей)".

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Следователи считают, что Лонг прибыл к бару на машине и застрелил на входе охранника, после чего зашел внутрь и застрелил других охранников и открыл стрельбу по посетителям.

Шериф вспомнил, что в апреле полиция уже приезжала по вызову домой к Лонгу из-за беспорядков, который устроил "разборки", однако специалисты приняли решение, что нет причин для его ареста.

Напомним, что жертвами жуткого расстрела в баре Таузанд-Окса в штате Калифорния стали 13 человек. В момент случившегося в баре проходила студенческая вечеринка, на которой собрались несколько сотен человек. Известно, что злоумышленник сделал не менее 30 выстрелов.

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