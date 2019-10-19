Республиканцы в Сенате жестко раскритиковали решение Трампа вывести войска из Сирии

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл считает "серьезной стратегической ошибкой" решение президента Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. Об этом законодатель написал в статье, опубликованной в пятницу в электронной версии газеты Washington Post.

"Вывод войск США из Сирии – это серьезная стратегическая ошибка", - пишет сенатор.

"К сожалению, недавно объявленный вывод войск может стать повторением безрассудного вывода (военных) из Ирака администрацией (предыдущего президента США Барака) Обамы, который в первую очередь поспособствовал подъему ИГ (террористическая группировка "Исламское государство)", - отметил Макконнелл.

Реклама

"Даже если пятидневное прекращение огня, объявленное в четверг, будет соблюдаться, события последней недели отбросили назад кампанию США против ИГ и других террористов. Наше отступление, если его не остановить, побудит жестокий режим (президента Сирии Башара Асада) в Сирии и его иранских сторонников расширить свое влияние. Также мы игнорируем попытки России усилить свое все более доминирующее положение в Сирии", - утверждает сенатор.

По мнению Макконнелла, США должны "ограничить турецкое вторжение и поощрять соблюдение режима прекращения огня", а также "создавать условия для повторного ввода войск США и отдаления Турции от России и ее (Турции – Ред.) возвращения в сообщество (стран) НАТО".

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

Более подробно о происходящем в Сирии читайте в материале "Сегодня" Как Трамп "сдал" курдов и причем здесь Украина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама