Как Трамп "сдал" курдов и причем здесь Украина

Турецкие войска. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Реклама

На текущей неделе внимание мировой общественности сместилось от ситуации с импичментом президента США Дональда Трампа к событиям в Сирии. Президент Турции Эрджеп Эрдоган начал военную операцию "Источник мира", направленную в первую очередь против сирийских курдов. США, поддерживавшие курдов в период борьбы с Исламским государством и гражданской войны в Сирии, по сути, "умыли руки". Правда, позже начали грозить Анкаре санкциями. Трамп, накануне в разговоре с Эрдоганом, вроде бы, давший добро на операцию, через пару дней написал турецкому коллеге весьма недипломатичное письмо. Сирийские курды, воевавшие в составе демократической оппозиции против Асада, после начала операции турецких войск назвали действия американцев "ударом ножом в спину", обратились к Асаду за поддержкой и получили ее.

В этом восточном хитросплетении алогичных, порой взаимоисключающих заявлений, действий, событий разобраться крайне сложно. Однако сайт Сегодня попробовал сделать это.

Почему Турция начала военную операцию на севере Сирии?

Ключевой мотив – создание "буферной зоны" на границе с Турцией, свободной от террористических группировок. Таким образом Анкара намерена обезопасить собственную территорию от угрозы обстрелов (которые регулярно осуществлялись с территорий, занятых сирийскими повстанцами). А заодно решить проблему сирийских беженцев – Эрдоган заявил о намерении отправить в освобожденную от террористов зону 2 миллиона граждан Сирии, сбежавших от войны и обосновавшихся в Турции.

Отметим, что "Источник мира" – далеко не первая военная операция турецкой армии против курдов, проводимая на территории соседних стран. В первое десятилетие нынешнего века Турция регулярно бомбила базы курдов на территории Ирака. А с начала гражданской войны в Сирии – на территории этой страны. Так, в январе-марте 2018-го турецкая армия при поддержке части сирийской оппозиции провела операцию "Оливковая ветвь", основной целью которой было вытеснение курдских Отрядов народной самообороны из приграничных к Турции районов.

Кто такие курды, и почему Турция с ними воюет?

Курды – крупнейшая в мире нация, не имеющая собственного государства. Примечательно, что сомнительную пальму первенства курды получили в 1991 году из рук украинского народа, вырвавшегося-таки из имперских объятий России. Всего в мире насчитывается около 40 миллионов курдов, но большинство из них компактно проживают на территории четырех государств: Турции, Ирака, Ирана и Сирии. Территорию эту принято называть "Курдистан" с обозначением соответствующего государства – например, "Сирийский курдистан". Почти половина курдов – около 20 миллионов – живут в Турции.

"Споконвічна боротьба курдського народу за незалежність" многие годы и десятилетия являлась головной болью для государств, которые имеют в своем составе территории Курдистана. И если в том же Иране курды, составляющие десятую часть населения страны, сосредоточились на политической борьбе за автономию, то в Турции Рабочая партия Курдистана с начала 80-х годов вела настоящую партизанскую войну против законных властей государства. "Попустилась" РПК лишь после ареста в 1999 году основателя и лидера партии Абдуллы Оджалана.

Отметим, что тактика других государств на налаживание взаимоприемлемых отношений с курдами в итоге оказывалась ущербной. Так, к примеру, Ирак стал единственным государством, где курды в результате своей борьбы и с помощью поддержки США получили широкую автономию (вплоть до возможности выхода из состава Ирака). Однако в 2017-м неожиданно выяснилось, что повестка у курдов поменялась, автономии оказалось мало. В Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, 92% курдов высказали "за". В итоге мир получил еще одно не признанное никем государство.

При всем при этом в западном мире сложилось стойкое положительное мнение о курдах как о народе, ведущем справедливую борьбу за свое собственное государство, носителе демократических ценностей и даже западного образа мышления. Во многом созданию такого имиджа способствовала диаспора курдов в странах Запада.

Почему Эрдоган начал операцию именно сейчас?

На самом деле президент Турции уже давно заявлял о намерении продолжить зачистку "буфера", начатую операцией "Оливковая ветвь". Мешало ему это сделать присутствие американцев в районах, предполагавшихся для зачистки. США, как уже говорилось, поддерживали курдов, входящих в сирийскую оппозицию. И покидать свои базы, несмотря на заявления Трампа и выход американцев из Сирии, не спешили. В августе США и Турция договорились о поэтапном создании зоны (на первом этапе планировались совместные американо-турецко-курдские патрулирования). Однако позже в Турции посчитали, что план не дает результата.

Тем временем в Сирии все больше оформлялось новое распределение зон ответственности, связанное с успехами армии Асада, широким присутствием в стране России, уходом США и т.д. Турция, по сути, больше не могла ждать, пока американцы уйдут с севера Сирии или "мягко" оформят буферную зону. В противном случае она оказалась бы перед фактом формализации на долгие годы статус-кво, в котором места для "буфера безопасности" просто не было. "Вчера было рано, завтра будет поздно" – этот классический лозунг вполне мог крутиться в голове Эрдогана в последние несколько месяцев.

"Кроме того, немаловажен в данном случае фактор внутренней политики, – рассказал сайту "Сегодня" военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. – На фоне экономического спада у Эрдогана серьезные проблемы внутри страны. Что подтвердили выборы, в ходе которых президент Турции "проиграл" оппозиции крупные города, в том числе Стамбул. Решение вопроса буферной зоны с последующим решением вопроса сирийских беженцев направлено в том числе на улучшение рейтинга президента Турции", – отметил эксперт.

Почему США сперва дали добро на операцию, а затем начали грозить Анкаре санкциями

Еще за несколько дней до начала "Источника мира" Белый дом распространил заявление, в котором "анонсировал" операцию, и сообщил, что США не будут участвовать в ней. По информации СМИ, накануне операции состоялся разговор президентов Турции и США. В ходе которого, как предполагается, Дональд Трамп, как минимум, не возражал против проведения операции. В своем Твиттере Трамп обозначил позицию так: "Курды и Турция воевали много лет. Турция считает курдов худшими террористами из всех. Другие могут захотеть войти и сражаться за одну или другую сторону. Позвольте им!"

Однако уже после ее начала риторика американского президента поменялась. Трамп отправил Эрдогану письмо, в котором посоветовал турецкому коллеге "не быть дураком" и сесть за стол переговоров с курдами. Параллельно Вашингтон ввел санкции против ряда турецких чиновников и вполовину повысил тарифы на сталь для Турции. А вице-президент США Майк Пенс вылетел для срочных переговоров с Эрдоганом. При этом американский президент также не стеснялся по поводу выражений в адрес курдов, назвав Курдскую рабочую партию "худшими террористами, чем Исламское государство".

По мнению директора информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, США в Сирии продолжают активно играть свою игру, в которой в итоге могут выиграть.

"Это на первый взгляд кажется, что американцы сдали свои позиции в Сирии. На самом деле их стратегические интересы – контроль над районами Сирии с нефтяными и газовыми месторождениями. Они сохраняют этот контроль и будут его сохранять, но уже не с помощью курдов, а с помощью турков. Кроме того, они понимают, что ни Эрдоган, ни Россия в Сирии не реализуют в полной мере свои планы. А значит, интересам США ничего не угрожает", – отметил эксперт.

В свою очередь, Александр Мусиенко полагает, что неоднозначные действия США вызваны в том числе внутренними причинами.

"На самом деле, я думаю, Трамп принимал решение одобрить операцию лично или в узком кругу, – отмечает Александр Мусиенко. – Но потом в США спохватились, поскольку поняли, насколько эта история бьет по имиджу Вашингтона в мире и по имиджу политикума внутри страны. Ведь США постоянно поддерживали часть курдов из сирийской оппозиции, присылали им инструкторов, помогали оружием и так далее. А тут "бах" – турки захватывают территорию, разбивают курдов. США делают вид, что вообще ни при чем. У налогоплательщиков возникает вопрос: а зачем тогда вся эта поддержка была нужна?" – говорит эксперт.

Такого же мнения придерживается и эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

"Во-первых, надо сказать, что Трамп последователен в данном случае. В своей предвыборной программе он обещал, что США не будут участвовать в затратных конфликтах, и он это обещание выполняет, выводя войска из Сирии. Для Трампа поддержка курдов – это убыточный непонятный проект. Что касается дальнейших событий, то это чисто медийная история, комедия для внутренней аудитории, связанная с попыткой сохранить лицо после шквала критики. Ведь не забываем, что вокруг курдов на Западе создан романтический ореол борцов за демократию. Соответственно, решение Трампа не вмешиваться вызвало критику общественности в том числе, не говоря уже об оппонентах", – отметил Илья Куса.

По его словам, в итоге Трамп, с одной стороны, выполнил свое обещание "не подставлять американских солдат", а с другой – введя косметические санкции и выступив в роли миротворца между курдами и турками, сбил критические выпады в свой адрес.

Урок для Украины

По итогам визита в Анкару Майкла Пенса достигнута договоренность о приостановке операции на 120 часов. За это время курды должны вывести свои войска из зоны, определенной Турцией как "буферная", Впрочем, по мнению экспертов сайта "Сегодня", ситуация далека от разрешения. Турецкая операция лишь туже затянула узел проблем и интересов в регионе. Развязываться он будет долго, путем сложных многосторонних переговоров.

Тем временем ситуация с сирийскими курдами дает обильную пищу для размышлений и Украине, полагают эксперты.

"Ключевой момент – это то, что решения о судьбе территорий принимаются без участия народа, проживающего на них. В том числе "сдают" курдов их союзники. Во многом это вина самих курдов, – отмечает Илья Куса. – Во-первых, они разобщены. Одни выступают за автономию, другие за независимость, разные группировки сотрудничают с различными государствами региона и так далее. Сирийские курды, иранские, и т.д. – каждый ведет свою политику. Если сирийские курды вовсю рубятся с Турцией, иракские с ней торгуют нефтью и хорошо себя чувствуют. Когда подавляли восстание иракских курдов, сирийские тихонько сидели и молчали, потому что им это было выгодно. Нет единой цели, единой позиции. В итоге курдов используют все, кто может, в собственных интересах", – говорит эксперт, отмечая определенную аналогию с украинским обществом.

По словам Ильи Кусы, курды также переоценили поддержку со стороны США. Как отметил эксперт, в 2016-м, после разгрома Исламского государства, у сирийских курдов был исторический момент, чтобы добиться автономии.

"Нужно было идти на переговоры с ослабевшим Асадом и создавать автономию. Но курды посчитали, что у них за спиной США, что против них никто не пойдет. Исторический шанс был потерян", – отмечает Илья Куса.

Также, по его словам, курды не занимаются строительством общественных и политических институтов даже в тех районах, где полностью контролируют ситуацию.

"У курдов идеология какая была? "У нас тут свобода, у нас своя земля, мы делаем, что хотим. При этом на территориях, контролируемых курдами, "социалкой", разными бытовыми, коммунальными вещами занимались сирийцы. То есть много пафоса, триумфальных вещей ни о чем. А снизойти к каким-то бытовым вещам они не могли", – отметил эксперт.

По его словам, ситуация в данном контексте очень напоминает ситуацию в Украине, где институты, впрочем, есть, но их развитию, укреплению не уделяется должного внимания.

"И в целом история с курдами – урок для Украины. Если ты ставишь нереалистичные цели, если делаешь ставку на какого-то дядю за границей, который придет и решит за тебя все проблемы, если не развиваешь институты… В общем, если сам ничего не делаешь, не развиваешь внутреннюю повестку, которая объединит, а не разъединит народ, то результат будет закономерен. Твоя международная позиция маргинализируется, и тебя отдадут, как разменную монету", – отмечает эксперт.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама