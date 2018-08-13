России нужно вести себя лучше с США – американский сенатор

Сегодня, 03:02

Ранее в Конгрессе США был представлен законопроект, который ужесточает санкционный режим в отношении РФ

Фото: AFP
Фото: AFP

Улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой возможно, для этого России необходимо изменить свое поведение. Об этом в воскресенье в эфире телеканала "Фокс ньюс" заявил американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), – передает ТАСС.

Ранее в Конгрессе США был представлен законопроект, который ужесточает санкционный режим в отношении РФ. Одним из соавторов документа выступил Грэм. Кроме того, администрация США объявила, что с 22 августа намерена ввести новые ограничительные меры в отношении РФ из-за приписываемой Москве причастности к отравлению в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Я не возражаю против того, чтобы иметь лучшие отношения с Россией, – заявил сенатор. – Им [России] просто нужно вести себя лучше для того, чтобы достичь этой цели".

Законодатель в связи с этим в очередной раз приписал Москве причастность к отравлению Скрипалей и попыткам повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.

"Я на сто процентов уверен, что они продолжают вмешиваться в наши выборы. Они намереваются подорвать избирательный процесс 2018 года", – сказал Грэм, имея в виду грядущие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс.

"Я приветствую [решение] администрации ударить [санкциями] по России за то, что они сделали в Британии, – отметил сенатор, напомнив про новый пакет ограничительных мер, внесенный на рассмотрение в Конгресс. – Никогда не будет лучших отношений с [президентом РФ Владимиром] Путиным, пока он ведет себя таким образом. Я признателен президенту [Дональду Трампу] за то, что он дает отпор".

Накануне Дональд Трамп в Twitter назвал участников заговора против себя.

Как сообщалось, США вводят новые санкции против России

Также напомним, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что спецпрокурор Роберт Мюллер говорил ему о планах к 1 сентября завершить расследование, касающееся возможных попыток главы Белого дома препятствовать правосудию.

Американские спецслужбы инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. В Москве отрицают эти обвинения, а также причастность к отравлению Скрипалей.
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