Россия снова вмешивается в выборы в США: распространяет "дезу" о Байдене

Американская разведка считает, что Россия продолжает вмешиваться в ход избирательной кампании в США и распространяет дезинформацию о бывшем вице-президенте Джозефе Байдене, кандидате от Демократической партии на выборах президента Соединенных Штатов.

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Об этом со ссылкой на источник сообщает телекомпания CNN.

По их данным, в течение последних нескольких дней представители американского разведывательного сообщества ознакомили законодателей США со своими предположениями о кампании по дезинформации, которая проводится Россией. Они утверждают, что усилия по распространению ложной информации направлены на то, чтобы поддержать кандидатуру действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа и ослабить позиции его вероятного соперника на выборах.

Вместе с тем, по утверждению источников CNN, аналогичные данные были переданы в избирательные штабы Байдена и Трампа. Телекомпания подчеркивает, что представители политиков не комментируют предположения, озвученные ее источниками.

Напомним, американский министр юстиции предупредил: Россия может вновь вмешаться в выборы президента США.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал 57 стенограмм свидетельских показаний и сопроводительных документов, касающихся вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года.

Напомним, демократ Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки в пользу Джо Байдена:

Сандерс поддержал Байдена

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