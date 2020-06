Россияне предлагали талибам деньги за убийства военных из США – СМИ

Подразделения российской военной разведки тайно предлагали боевикам, связанным с Талибаном, деньги за убийство военных из состава международной коалиции в Афганистане, в том числе из США.

Об этом написало издание The New York Times со ссылкой на собственные источники. Кроме того, данные о подобных предложениях российской разведки получила от своих источников также The Wall Street Journal.

По данным журналистов, к выводу о том, что Россия предлагала награду за убийство американских военных в 2019 году, в США пришли еще несколько месяцев назад.

"Власти Штатов считают, что боевики получили от России часть средств, но не ясно, совершили ли они заказные убийства – за 2019 год в Афганистане были убиты 20 американцев", - говорится в сообщении.

Как выяснили журналисты, разведка США доложила об этой ситуации Трампу, и в Белом доме прошло совещание, на котором чиновники разработали несколько вариантов ответа на действия России – от дипломатической жалобы и требования прекратить враждебные действия до новых санкций.

Пока что неизвестно, на каких именно мерах противодействия в итоге остановились США.

Москва уже отреагировала на публикацию. В МИД РФ заявили, что это "очередной информфейк, запущенный в медиапространство американским разведсообщестовом".

"Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь", – говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Напомним, ранее Соединенные Штаты и группировка "Талибан" подписали мирное соглашение. согласно которому Вашингтон намерен полностью вывести войска из Афганистана, если талибы будут придерживаться договоренностей.

"США, их союзники и Коалиция завершат вывод остальных сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", – говорится в тексте документа.

Отметим, что не так давно девять сотрудников МВД Афганистана были убиты в результате нападения боевиков "Талибана".

Между тем, В Иране соглашение США с талибами уже назвали капитуляцией Вашингтона.

