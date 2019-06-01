Талибы напали на полицейских в Афганистане: есть погибшие
Нападение было совершено на позицию местных полицейских в провинции Баглан
Девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа.
По имеющимся данным, нападение было совершено на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре мирных жителя погибли, трое ранены в результате мощного взрыва, прогремевшего в пятницу утром, 31 мая, в столице Афганистана. Об этом сообщили в МВД страны. По его данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Ранения также получили четверо американских военнослужащих.
Взрыв произошел в девятом полицейском округе, где находятся офисы международных неправительственных организаций и проживают в основном иностранцы.
Как мы писали ранее, в результате взрыва взрыва мины в южном Афганистане погибли семеро детей и еще двое получили ранения.
Напомним, что на мирных переговорах с талибами в январе Соединенные Штаты обещали к концу апреля вывести половину своего военного контингента из Афганистана.
Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Талибы напали на полицейских в Афганистане: есть погибшие". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В столице Афганистана прогремел мощный взрыв: есть погибшие среди мирного населения
Взрыв произошел в девятом полицейском округе
Помпео уверяет, что минимизация насилия в Афганистане отвечает интересам РФ и США
Несмотря на более чем 17 лет войны, ситуация в Афганистане остается напряженной