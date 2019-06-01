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Талибы напали на полицейских в Афганистане: есть погибшие

1 июня, 12:08

Нападение было совершено на позицию местных полицейских в провинции Баглан

Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
Фото: REUTERS/Mohammad Ismail.

Девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа.

По имеющимся данным, нападение было совершено на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре мирных жителя погибли, трое ранены в результате мощного взрыва, прогремевшего в пятницу утром, 31 мая, в столице Афганистана. Об этом сообщили в МВД страны. По его данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Ранения также получили четверо американских военнослужащих.

Взрыв произошел в девятом полицейском округе, где находятся офисы международных неправительственных организаций и проживают в основном иностранцы.

Как мы писали ранее, в результате взрыва взрыва мины в южном Афганистане погибли семеро детей и еще двое получили ранения.

Напомним, что на мирных переговорах с талибами в январе Соединенные Штаты обещали к концу апреля вывести половину своего военного контингента из Афганистана.

Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет.


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Тег Афганистан, нападение, талибы

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Источник:

ТАСС

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