Руководитель Twitter даст показания в комитете Сената США

Сегодня, 12:31

Джеку Дорси в сенатском комитете США по энергетике и торговле зададут "жесткие вопросы"

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Глава соцсети Twitter Джек Дорси 5 сентября примет участие в слушаниях комитета сената США по энергетике и торговле, и на слушаниях даст показания – эту информацию подтвердили в сенатском комитете.

Как сообщается, речь пойдет об "алгоритмах компании и мониторинге содержания".

"Twitter – это невероятно мощная платформа, способная влиять на национальный диалог. Когда решения, касающиеся данных и содержания, принимаются с использованием непрозрачных процессов, американский народ имеет право беспокоиться. Этот комитет намерен задать жесткие вопросы о том, как Twitter наблюдает за содержанием, и мы рассчитываем на то, что Дорси будет честен и откровенен", – заявил председатель комитета Грэг Уолден.

По данным агентства Bloomberg, Дорси в тот же день планирует участвовать в слушаниях в сенатском комитете по разведке, посвященных предполагаемому российскому влиянию на выборы в США.

Отметим, 24 августа представители министерства внутренней безопасности США и ФБР обсудили угрозу иностранного вмешательства и кибербезопасность на встрече с представителями Facebook и Microsoft.

Как известно, 31 июля в Facebook сообщили, что удалили из этой соцсети, а также из Instagram, 32 страницы и аккаунта с признаками "скоординированного неаутентичного поведения", которые были связаны с подготовкой протестов в Вашингтоне

Напомним, президент США Дональд Трамп, который ранее отметил, что США не являются "мишенью для России" заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за вмешательство России в американские выборы. 

Вместе с тем, во время пресс-конференции в Хельсинки после личной встречи с Путиным Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.
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Источник:

Интерфакс

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