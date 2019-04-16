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Самый снежный день за 60 лет: на США обрушилась метель

Сегодня, 13:10

Местами в штате Иллинойс выпало более метра осадков за сутки


В американском штате Иллинойсе зафиксировали самый снежный апрельский день за последние около шести десятков лет: за сутки выпало более метра осадков.

Столбики термометров здесь показывают около нуля градусов, а метеорологи прогнозируют еще больше дождя со снегом. Поэтому водителям советуют быть осторожными на дорогах.

По последним данным, снежная буря нарушила работу двух аэропортов. В Чикаго отменили около тысячи авиарейсов. Остальные самолеты задерживаются.

Впрочем, некоторые американцы относятся к удару стихии с юмором. Например, устраивают весенние пикники прямо посреди сугробов.

Синоптики утверждают, что такая погода продержится еще несколько дней, а затем – до следующей зимы – холодов больше не будет.

Нынешнюю апрельскую бурю в Чикаго уже назвали самой богатой на снег за почти 60 лет.

Напомним, что в феврале на штат обрушился полярный вихрь, принеся с собой аномальные холода, из-за которых отменили тысячи авиарейсов. В Чикаго температура упала ниже минус 20 градусов Цельсия.

Мы также писали, что ранее в этом месяце на востоке США в городе Шарлотта впервые за 37 лет и только в седьмой раз с 1880 года в выпал апрельский снег.

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Тег снег, снегопад, непогода, метель, снегопады

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