Санкции против России подтверждают партнерство с Украиной и ЕС – Госдеп

В Государственном департаменте США считают, что введение нового пакета санкций США против России является подтверждением партнерства Вашингтона с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"Эти санкции подтверждают неизменное партнерство США с Украиной и ЕС в объединенном противостоянии незаконной аннексии и оккупации Крыма Россией, а также применении силы для того, чтобы получить контроль над частями Донецкой и Луганской областей Восточной Украины", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сегодняшние действия американской стороны усиливают вес Крымской декларации от 25 июля 2018 года, в которой отмечается, что "Соединенные Штаты не признают и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма".

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Напомним, что 8 ноября Министерство финансов США расширило санкции против РФ в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе. В список санкций внесли крымского сотрудника Федеральной службы безопасности РФ Андрея Сушко, заместителя главы "МГБ ЛНР" Александра Басова, бывшего командующего ракетными войсками и артиллерией РФ Владимира Зарицкого, восемь компаний из оккупированного Крыма и "МГБ ЛНР".

Между тем, Москва не будет тратить время на анализ новых антироссийских санкций ввиду их недейственности. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его совам, Россия продолжит заниматься развитием всех сфер Крыма. "Никакие внешние воздействия или наскоки на этот курс не влияют. Эти американские шаги настолько малозначимы, безосновательны и бессильны по своей сути, что тратить сейчас усилия и время на их анализ было бы с нашей стороны контрпродуктивно", — сказал дипломат.