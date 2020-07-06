"Съедает" мозг за неделю: в США обнаружили редкую опасную бактерию

Перед смертью пораженные Неглерией Фоулери страдают от повышенной температуры, тошноты, рвоты, сильных головных болей

Пока весь мир продолжает противостоять пандемии коронавируса, в штате Флорида в США обнаружили заразившегося редкой и очень опасной амебой.

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Как сообщает CNN, речь идет об одноклеточной бактерии Неглерии Фоулера (Naegleria fowleri), которая инфицирует мозг зараженного и вызывает кровоизлияния, некроз и первичный амебный менингоэнцефалит.

Большинство заразившихся этом микроорганизмом умирают в течение недели, страдая от повышенной температуры, тошноты, рвоты, сильных головных болей.

Хорошая новость – эта бактерия передается только при попадании зараженной теплой воды в нос (во время купания в озерах, реках, прудах и каналах). Непосредственно заразить человека инфицированный при этом не может.

В связи с этим 3 июля Служба здравоохранения Флориды призвала жителей округа Хиллсборо, где обнаружили пациента с неглерией, избегать контактов носу с водой из кранов и других источников.

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Подобное инфицирование случается довольно редко – с 2009 по 2018 год в США зафиксировали только 34 таких случаев.

Напомним, что США продолжают сражаться с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. С начала эпидемии в стране было обнаружено почти 2,9 млн инфицированных, среди них оказалась и девушка сына президента США Кимберли Гилфойл.

В свою очередь, главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что скорость распространения коронавируса может увеличиваться в случае его мутации.

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