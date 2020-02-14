Сенат одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана

/ Фото: REUTERS/Erin Scott

Сенат Конгресса США одобрил резолюцию, ограничивающую полномочия американского президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Инициативу одобрили 55 сенаторов, против высказались 45 законодателей. Документ, за который высказались все демократы палаты, при этом поддержали восемь республиканцев.

Теперь инициатива отправляется в Палату представителей, где, как ожидается, ее поддержит демократическое большинство. Белый дом уже сообщил, что Трамп в этом случае намерен наложить вето на резолюцию. На данный момент у демократов недостаточно голосов, чтобы преодолеть президентское вето.

Реклама

Резолюция обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории до тех пор, пока американская администрация не получит от Конгресса соответствующее разрешение, либо не произойдет "неминуемая атака на Соединенные Штаты". Если же боевые действия против Ирана уже были начаты, то резолюция предписывает администрации США в течение 30 дней их прекратить на период, пока не будет получено одобрение законодателей.

В тренде Россиян будут судить в Гааге: Нидерланды жестко отказали в просьбе РФ

Как сообщалось, парламент Ирака принял резолюцию, требующую от правительства мер по выводу иностранных войск с иракской территории, прекращения сотрудничества с международной коалицией против ИГ.

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама