Сенат США одобрил 250 млн помощи Украине

Сегодня, 03:02

50 млн долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сенат США принял ранее проголосованный Палатой представителей проект закона о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Министерству обороны США $250млн для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе $50 млн должны быть направлены на летальные виды вооружений, сообщает украинское посольство в этой стране.

"В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией", – говорится в сообщении, размещенном на странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в ночь на четверг (по Киеву).

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В принятом Сенатом документе подтверждается также приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украинского государства с НАТО.

"Государственном департаменту поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки", – добавляют в украинском диппредставительстве.

Закон о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны" вступит в силу после подписания Президентом США.

Ранее сообщалось, что Сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2019 финансовый год размером в $717 млрд.

Напомним, в 2018 году США выделили Украине 350 млн долларов для оборонных нужд. Бюджет был подписан Трампом в декабре 2017 года.

Кроме того, в 2018 году, правительство США выделило 54 млн долл. на дополнительную помощь Украине для проведения реформ.

Всего же, начиная с 2014 года, США выделили почти 1 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.
бюджет, оборона, Сенат США, помощь Украине
Источник:

"Сегодня"

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