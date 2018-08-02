Сенат США одобрил 250 млн помощи Украине
50 млн долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений
Сенат США принял ранее проголосованный Палатой представителей проект закона о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Министерству обороны США $250млн для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе $50 млн должны быть направлены на летальные виды вооружений, сообщает украинское посольство в этой стране.
"В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией", – говорится в сообщении, размещенном на странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в ночь на четверг (по Киеву).
В принятом Сенатом документе подтверждается также приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украинского государства с НАТО.
"Государственном департаменту поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки", – добавляют в украинском диппредставительстве.
Закон о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны" вступит в силу после подписания Президентом США.
Ранее сообщалось, что Сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2019 финансовый год размером в $717 млрд.
Напомним, в 2018 году США выделили Украине 350 млн долларов для оборонных нужд. Бюджет был подписан Трампом в декабре 2017 года.
Кроме того, в 2018 году, правительство США выделило 54 млн долл. на дополнительную помощь Украине для проведения реформ.
Всего же, начиная с 2014 года, США выделили почти 1 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.