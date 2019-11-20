Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге

Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции

Беспорядки в Гонконге. Фото: REUTERS/Thomas Peter, Tyrone Siu

Сенат Конгресса США единогласно одобрил подготовленный законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".

Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта, он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров.

В то же время, как отмечают СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, пока не ясно, подпишет ли такой документ Трамп, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

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Источники прогнозируют напряженные дебаты по законопроекту среди помощников президента, поскольку часть из них опасается, что если Трамп его подпишет, это навредит процессу подготовки и подписанию американо-китайского соглашения по торговле.

В соответствии с сенатским законопроектом, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать Конгрессу, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле с Соединенными Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

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Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил после принятия законопроекта: "Мы направили послание председателю Си (председатель КНР Си Цзиньпин – Ред.): подавление свободы, будь то в Гонконге, на северо-западе Китая или где-либо еще, не останется незамеченным. Вы не можете быть великим лидером, Китай не может быть великой страной, когда Вы выступаете против свободы, когда Вы так жестоко обращаетесь с людьми в Гонконге – молодым и старым – выступающим с протестами".

Как сообщалось, участники протестов в Гонконге готовятся вновь выйти на улицы на очередную акцию и парализовать движение городского транспорта.

Напомним, что протестующие не применяют огнестрельное оружие против полицейских, однако с недавних пор стали атаковать их из луков. В результате чего один из силовиков был ранен.

Отметим, что протесты в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Они были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. В результате законопроект был отозван, а участники протестов выступили с требованием реформировать избирательную систему.

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