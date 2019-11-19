Сенаторы интересуются, почему Украина не получила всей обещанной помощи от Пентагона

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Сенаторы-демократы, Ричард Дурбин, Патрик Лихи, Джек Рид и Роберт Менендез, обратились с письмом к министру обороны США Марка Эспера, требуя ответа по военной помощи Украине.

Об этом пишет "Голос Америки"

В письме говорится, что Пентагон сообщил, что 35,2 миллиона долларов с 250 млн долларов, которые были выделены на помощь Украине через фонд Инициатива безопасности помощи Украине, остаются неизрасходованными. Ранее деньги, которые проходят через этот фонд, напоминают сенаторы, были заблокированы Офисом по менеджменту и бюджету согласно распоряжению Белого дома. Половина этой суммы, говорят сенаторы, должна была быть потрачена на закупку летальной оружия и радаров.

"Ускорение предоставления критически важной помощи, которую Конгресс выделил, чтобы улучшить безопасность в Украине, важно для того, чтобы продемонстрировать нашу приверженность Украины во время этого хаотического, недисциплинированного подхода, наша Администрация выбрала соответствии нашего важного партнера и который вызывает глубокое беспокойство".

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В письме также указывается, что 25 украинских военных погибли от обстрелов поддерживаемых Россией сепаратистов в период между июлем и октябрем этого года. Сенаторы требуют от Пентагона ускорить предоставление помощи, осталась в фискальном году 2019.

Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти.

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Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

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