Северная Корея и США возобновят переговоры: когда планируют встретиться

Стороны предварительно встретятся 4 октября, а на следующий день проведут рабочие переговоры

Власти КНДР и США предварительно согласовали дату двусторонних переговоров. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление первого замминистра иностранных дел республики Цой Сон Хи во вторник, 1 октября.

Отмечается, что стороны предварительно встретятся 4 октября, а на следующий день проведут рабочие переговоры. Никаких подробностей о теме переговоров в сообщении ЦТАК не приведено.

"Я надеюсь, что переговоры ускорят позитивное развитие отношений КНДР и США", – заявил Цой Сон Хи.

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Позже официальный представитель Госдепа Морган Ортагус подтвердила изданию The Hill, что "официальные лица США и КНДР планируют встретиться в течение следующей недели". Она также отказалась сообщить журналистам подробности.

Напомним, недавно мы сообщали, что Дональд Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном до конца года.

Кроме того, ранее Ким Чен Ын заявил, что для Пхеньяна отмена действующих экономических санкций против его страны играет меньшую роль, нежели сохранение государственного строя в Северной Корее.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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