Українська
$ 26,93
30,41
  1. Мировые новости
  2. США

Школы в США могут остаться без гроша: что случилось

8 июля, 18:00

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Президент Трамп пригрозил остановить финансирование школьных учреждений

Несмотря на то, что количество инфицированных коронавирусом в США уже превысило 3 млн человек, президент Дональд Трамп продолжает требовать открыть школы, закрывшиеся на карантин.

Реклама

На этот раз он пригрозил лишить государственного финансирования те школьные учреждения, которые не откроются в ближайшее время.

"В Германии, Дании, Норвегии, Швеции и многих других странах школы открыты без проблем. Демократы думают, что если США откроет школы перед президентскими выборами в ноябре, это плохо на них отразится политически, но это важно для детей и семей. Можем прекратить финансирование, если школы не откроются", — написал Трамп на своей странице в Twitter 8 июля.

Кроме того, он пообещал провести встречу с руководством Центров по контролю и профилактике заболеваний США, которые разработали чересчур "сложные и дорогостоящие" руководства для открытия школ.

"Вместе с желанием их открыть, они просят школы сделать совершенно невыполнимые вещи. Я проведу с ними встречу", — добавил президент США.

Реклама

Глава администрации США на мероприятии в Белом доме 7 июля заявил, что намерен оказать давление на губернаторов штатов, чтобы те разрешили местным учебным заведениям возобновить предстоящей осенью занятия в очной форме.

В тренде
Он вернулся: в Черногории снова вводят карантин из-за коронавируса

Стоит отметить, что Дональд Трамп уже не впервые требует открыть учебные заведения, закрытые на карантин из-за эпидемии коронавируса. Ранее он потребовал возобновить очное обучение уже осенью.

Также напомним, что ранее главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил о возможности того, что в стране будут фиксировать по 100 тысяч новых заразившихся в сутки.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США школа карантин коронавирус Дональд Трамп COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из Крыма
В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из КрымаПолитика
Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото
Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фотоFun
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТО
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТОУкраина
Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото
Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фотоFun
"Никто не знает, что в голове у Путина": интервью с экс-послом США Уильямом ТейлоромПолитика
В США озвучили стоимость лекарства от коронавируса
В США озвучили стоимость лекарства от коронавирусаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять