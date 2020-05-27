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Ситуация в Ливии: Пентагон обратился к Турции и России

27 мая, 08:57

Денис Беспалов

В Ливии продолжаются боевые действия

России и Турции следует прекратить свои действия в Ливии, где Ливийская народная армия пытается захватить столицу – Триполи. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Мы попросили все действующие стороны, то есть россиян, турок и других, прекратить свои действия там. Мы хотим, чтобы Ливия была безопасной и стабильной", – сказал Хоффман.

Представитель Пентагона также отметил, что россияне направили в Ливию "примерно 14 военных истребителей".

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Ранее Африканское командование вооруженных сил США заявило, что Москва направила в Ливию свои истребители для поддержки российских наемников, воюющих на стороне армии маршала Халифы Хафтара против законных властей страны.

"Российские военные самолеты, скорее всего, будут обеспечивать непосредственную авиационную поддержку и нанесение наступательных ударов в интересах ЧВК группы Вагнера, которая поддерживает боевые действия Ливийской национальной армии (ЛНA) против международно признанного правительства национального согласия. Российские истребители прибыли в Ливию с авиабазы в России после транзита через Сирию, где, по имеющимся данным, они были перекрашены для маскировки своего российского происхождения", – отмечает командование.

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Ранее сообщалось, что до 1 600 российских наемников из секретной "армии Путина"– ЧВК "Вагнер" – покинули зону боевых действий у столицы Ливии Триполи. Это произошло после того, как силы признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которых поддерживают турецкие войска, добились значительных успехов в боях со сторонниками Хафтара.

Напомним, весной прошлого года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара объявила о наступлении на столицу Ливии Триполи. По данным ООН, Хафтара поддерживают российские наемники.

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Чтобы помочь признанному ООН Правительству национального согласия отразить наступление Турция ввела в Ливию войска.

Также смотрите видео, как Турция истребляет российские ЗРК "Панцирь" в Ливии:

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Россия Ливия США Турция Пентагон

Источник: Интерфакс

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