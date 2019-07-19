Скандал вокруг Эпштейна: Трамп определился с кандидатом на должность министра труда
Юджин Скалиа работал в одной из престижных вашингтонских адвокатских контор, является сыном бывшего члена Верховного суда США
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть на должность министра труда юриста Юджина Скалиа. Об этом американский лидер сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.
"Я рад объявить, что намерен назначить Юджина Скалиа новым министром труда", – написал Трамп.
По словам президента, Скалиа добился больших успехов в юридической сфере, в том числе в делах, связанных с трудовым законодательством, и "пользуется большим уважением" среди коллег.
Юрист, работающий в одной из престижных вашингтонских адвокатских контор, является сыном бывшего члена Верховного суда США Антонина Грегори Скалиа, ушедшего из жизни в 2016 году. Кандидатура 55-летнего Скалиа должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.
Ранее сообщалось, что арест американского миллиардера Джеффри Эпштейна по обвинению в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации обернулся новой отставкой в Белом доме. Из-за скандала вокруг 66-летнего финансиста администрацию Дональда Трампа решил покинуть министр труда США Александр Акоста.
Стоит отметить, что министр труда оказался в опале из-за дела 12-летней давности, когда в 2007 году он в бытность прокурором Майами заключил с Эпштейном, которого тогда судили за подозрения в растлении несовершеннолетних, сделку о признании вины. Тогда его приговорили к 13 месяцам тюрьмы, которые он по большей части отбыл в офисе, потому ему разрешили ходить на работу.
Напомним, это уже не первая отставка в американском правительстве за прошедший год. В декабре на фоне расхождения во многих взглядах Трамп отправил в отставку главу Пентагона Джеймса Мэттиса.
А в апреле свой пост покинула глава Министерства внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, которая поплатилась своей должностью за отсутствие четкой позиции в миграционном вопросе и жесткой позиции в касательно строительства стены на границе с Мексикой, а также депортации нелегалов.
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