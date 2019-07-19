Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Скандал вокруг Эпштейна: Трамп определился с кандидатом на должность министра труда

19 июля, 08:36

Юджин Скалиа работал в одной из престижных вашингтонских адвокатских контор, является сыном бывшего члена Верховного суда США

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть на должность министра труда юриста Юджина Скалиа. Об этом американский лидер сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

"Я рад объявить, что намерен назначить Юджина Скалиа новым министром труда", – написал Трамп.

По словам президента, Скалиа добился больших успехов в юридической сфере, в том числе в делах, связанных с трудовым законодательством, и "пользуется большим уважением" среди коллег.

Юрист, работающий в одной из престижных вашингтонских адвокатских контор, является сыном бывшего члена Верховного суда США Антонина Грегори Скалиа, ушедшего из жизни в 2016 году. Кандидатура 55-летнего Скалиа должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.

Ранее сообщалось, что арест американского миллиардера Джеффри Эпштейна по обвинению в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации обернулся новой отставкой в Белом доме. Из-за скандала вокруг 66-летнего финансиста администрацию Дональда Трампа решил покинуть министр труда США Александр Акоста.

Стоит отметить, что министр труда оказался в опале из-за дела 12-летней давности, когда в 2007 году он в бытность прокурором Майами заключил с Эпштейном, которого тогда судили за подозрения в растлении несовершеннолетних, сделку о признании вины. Тогда его приговорили к 13 месяцам тюрьмы, которые он по большей части отбыл в офисе, потому ему разрешили ходить на работу.

Напомним, это уже не первая отставка в американском правительстве за прошедший год. В декабре на фоне расхождения во многих взглядах Трамп отправил в отставку главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

А в апреле свой пост покинула глава Министерства внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, которая поплатилась своей должностью за отсутствие четкой позиции в миграционном вопросе и жесткой позиции в касательно строительства стены на границе с Мексикой, а также депортации нелегалов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, Трамп, Эпштейн

Вы сейчас просматриваете новость " Скандал вокруг Эпштейна: Трамп определился с кандидатом на должность министра труда". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп обсудил с Рютте НАТО и расследование катастрофы MH17

Сегодня, 01:41

Двое лидеров также отметили, что недавно была пятилетняя годовщина событий, когда был сбит самолет компании „Малайзийские авиалинии"

В Иране нет информации о сбитом США беспилотнике

Сегодня, 00:38

Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил в Ормузском проливе беспилотный летательный аппарат Ирана

Американский корабль уничтожил иранский беспилотник — Трамп

Сегодня, 00:17

БПЛА был сбит десантным кораблем USS Boxer

Трамп колеблется вводить санкции против Турции за покупку С-400

Вчера, 22:00

Очень-очень сложная ситуация по ряду причин, – заметил Трамп

Обильное питье: печальные последствия

Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

"Основной инстинкт": страсть, которая убивает

Диетолог назвала самую идеальную ягоду для похудения

Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото

20 правил современного этикета: должна знать каждая девушка

В Москве артистка Чурикова упала со сцены, находится в реанимации

Можно бегать при варикозном расширении вен?

Приседания с резинкой: чем полезно это упражнение

У Путина спросили о судьбе Донбасса: мгновенный ответ

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Сегодня, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысяч грн, а люкс — от 22 тысяч

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Вчера, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

17 июля, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

17 июля, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

Как справиться с подростком, который хамит: рассказывает психолог

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Украинская певица с мамой попала в ДТП в Словакии (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь