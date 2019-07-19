Скандал вокруг Эпштейна: Трамп определился с кандидатом на должность министра труда

Юджин Скалиа работал в одной из престижных вашингтонских адвокатских контор, является сыном бывшего члена Верховного суда США

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть на должность министра труда юриста Юджина Скалиа. Об этом американский лидер сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

"Я рад объявить, что намерен назначить Юджина Скалиа новым министром труда", – написал Трамп.

По словам президента, Скалиа добился больших успехов в юридической сфере, в том числе в делах, связанных с трудовым законодательством, и "пользуется большим уважением" среди коллег.

Юрист, работающий в одной из престижных вашингтонских адвокатских контор, является сыном бывшего члена Верховного суда США Антонина Грегори Скалиа, ушедшего из жизни в 2016 году. Кандидатура 55-летнего Скалиа должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.

Ранее сообщалось, что арест американского миллиардера Джеффри Эпштейна по обвинению в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации обернулся новой отставкой в Белом доме. Из-за скандала вокруг 66-летнего финансиста администрацию Дональда Трампа решил покинуть министр труда США Александр Акоста.

Стоит отметить, что министр труда оказался в опале из-за дела 12-летней давности, когда в 2007 году он в бытность прокурором Майами заключил с Эпштейном, которого тогда судили за подозрения в растлении несовершеннолетних, сделку о признании вины. Тогда его приговорили к 13 месяцам тюрьмы, которые он по большей части отбыл в офисе, потому ему разрешили ходить на работу.

Напомним, это уже не первая отставка в американском правительстве за прошедший год. В декабре на фоне расхождения во многих взглядах Трамп отправил в отставку главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

А в апреле свой пост покинула глава Министерства внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, которая поплатилась своей должностью за отсутствие четкой позиции в миграционном вопросе и жесткой позиции в касательно строительства стены на границе с Мексикой, а также депортации нелегалов.

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