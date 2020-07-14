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Скандальное издание: в США суд разрешил племяннице Трампа распространять свою книгу

14 июля, 03:36

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Издательство Simon and Schuster уже напечатало более 600 тысяч книг

В США суд разрешил племяннице президента США Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу об американском президенте, публикация которой издательским домом Simon and Schuster, запланирована на 14 июля. Об этом говорится в материалах, размещенных в базе данных этого суда, – пишет ТАСС.

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Судья внес изменения в постановление о временном запрете на выход в свет книги "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В новой редакции постановления племяннице президента США, а также ее представителям воспрещается "публиковать, печатать или распространять" это произведение или отрывки из него.

Издательство Simon and Schuster уже напечатало и отправило заказчикам более 600 тыс. экземпляров этой книги. Суддя заявил, что при таких обстоятельствах отзыв всех экземпляров из книжных магазинов, библиотек и цифровых накопителей "представляется невыполнимой задачей".

Ряд американских СМИ, в распоряжении которых оказались экземпляры этой книги, на прошлой неделе изложили ее содержание. Мэри Трамп, являющаяся клиническим психологом по образованию, характеризует Дональда Трампа как самовлюбленного человека, поступки которого часто необъяснимы. По ее мнению, одним из факторов, сформировавших мировоззрение Трампа в детские годы, было стремление избежать неодобрения со стороны отца Фредерика Трампа. Она описывает отца как доминирующую фигуру, которая "уничтожила" Дональда Трампа и разрушила его "способность развивать и испытывать целый спектр человеческих эмоций".

Младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивается того, чтобы суд запретил издание книги. Суд в Покипси ранее удовлетворил иск Роберта Трампа и временно запретил издавать книгу. Но это решение отменил апелляционный суд.

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Также племянница Трампа оспорила договор о неразглашении.

Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа — младшего. Он умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Племянница главы государства обвинит в книге Дональда и Фреда Трампа в причастности к смерти ее отца.

Ранее она выступила анонимным источником для журналистского расследования об уклонении президентом от уплаты миллионных налогов.

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США книга Дональд Трамп племянница

Источник: ТАСС

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