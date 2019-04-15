Смерчи на юге США: число жертв продолжает расти

Последствия разгулявшейся стихии ощутили на себе 80 млн американцев

Фото: Pixabay

Жертвами непогоды, обрушившейся на выходных на юг Соединенных Штатов еще 13 апреля, стали не менее восьми человек и еще десятки человек пострадали.

Как пишет Associated Press, последствия разгулявшейся стихии ощутили на себе 80 млн американцев. Очевидцы сообщают о 16 торнадо в южных штатах США.

Накануне стало известно о гибели четырех человек из-за торнадо в штатах Миссисипи и Техас. Вдобавок этому, еще 25 человек были госпитализированы в городе Альто, штат Техас.

Фото: Reuters

Также сообщалось, что смерчи привели к нарушению электроснабжения. Более 150 тыс. домов и предприятий обесточены в штатах Техас, Миссисипи, Миссури, Алабама и Луизиана.

Кроме того, мы писали о не совсем обычном климатическом происшествии – "бомбовом циклоне", который обрушился на США в марте. В результате смерчей, которыми сопровождалась непогода, в штате Небраска затопило военную базу Оффатт, где располагается штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США. В результате 30 зданий оказались повреждены, а километр взлетно-посадочной полосы ушел под воду

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