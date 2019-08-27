Смертельное ДТП в Огайо: джип въехал в толпу людей, погибли дети

Погоня за злоумышленником в Дейтоне привела в большой трагедии

Не успели США отойти от жуткого ДТП в Сиэтле, где грузовик на полном ходу въехал в ресторан, как в Дейтоне, штат Огайо, произошло новое трагическое дорожное происшествие, в результате которого погибли двое детей.

Авария случилась после того, как преступник, преследуемый полицией за ножевое нападение, похитил джип правоохранителей.

Пытаясь скрыться от полицейских, злоумышленник устроил смертельное ДТП, врезавшись в автомобили, припаркованные около библиотеки.

В результате столкновения пострадали 10 человек: семь человек, помимо водителя, были травмированы, а еще двое – дети – погибли.

Напомним, около месяца назад на железнодорожном переезде в пригороде американского Чикаго пассажирский поезд врезался в грузовой автомобиль на скорости более 100 километров в час. В результате аварии пять вагонов поезда сошли с рельсов, а также погиб водитель грузовика и два пассажира поезда попали в больницы.

Также ранее "Сегодня" сообщали, что в штате Невада сошел с рельсов поезд, который перевозил боеприпасы и взрывоопасные вещества. На месте крушения произошел разлив растительного масла и выброс оксида алюминия.

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