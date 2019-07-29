В США поезд с сотнями людей врезался в грузовик: есть погибший

Спустя менее полугода после столкновения поезда с грузовиком в Нью-Йорке, аналогичная авария случилась в пригороде американского Чикаго, штат Иллинойс. В результате произошедшего один человек погиб.
По данным телеканала ABC 7 Chicago, инцидент случился вечером 28 июля в городке Юниверсити-Парк, где на железнодорожном переезде поезд компании Amtrak врезался в грузовой автомобиль на скорости более 100 километров в час.
В результате случившегося пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. Кроме того, водитель грузовика погиб, а два пассажира поезда были попали в больницу с незначительными травмами.
Заместитель начальника пожарной службы Юниверсити-Парка Шон Ричардс заявил, что в поезде находились более 290 человек.
Правоохранительные органы изучают обстоятельства случившегося.
Напомним, в прошлом месяце в штате Невада сошел с рельсов поезд, который перевозил боеприпасы и взрывоопасные вещества. На месте крушения произошел разлив растительного масла и выброс оксида алюминия.
Мы также писали, что прошлой осенью в штата Айова сошел с рельсов грузовой поезд с промышленным песком и соевым маслом. Инцидент произошел во время проезда через реку Флойд – мост под тяжестью поезда обрушился, в результате чего 37 вагонов из 95 сошли с колеи, причем 20 из них оказались в воде.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк