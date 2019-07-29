Фото: twitter.com/ben_genet

В США поезд с сотнями людей врезался в грузовик: есть погибший https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F 2019-07-29T12:08:00+03:00 США Железнодорожная авария произошла на переезде в пригороде Чикаго

Спустя менее полугода после столкновения поезда с грузовиком в Нью-Йорке, аналогичная авария случилась в пригороде американского Чикаго, штат Иллинойс. В результате произошедшего один человек погиб.

По данным телеканала ABC 7 Chicago, инцидент случился вечером 28 июля в городке Юниверсити-Парк, где на железнодорожном переезде поезд компании Amtrak врезался в грузовой автомобиль на скорости более 100 километров в час.

В результате случившегося пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. Кроме того, водитель грузовика погиб, а два пассажира поезда были попали в больницу с незначительными травмами.

Заместитель начальника пожарной службы Юниверсити-Парка Шон Ричардс заявил, что в поезде находились более 290 человек.

Правоохранительные органы изучают обстоятельства случившегося.

Напомним, в прошлом месяце в штате Невада сошел с рельсов поезд, который перевозил боеприпасы и взрывоопасные вещества. На месте крушения произошел разлив растительного масла и выброс оксида алюминия.

Мы также писали, что прошлой осенью в штата Айова сошел с рельсов грузовой поезд с промышленным песком и соевым маслом. Инцидент произошел во время проезда через реку Флойд – мост под тяжестью поезда обрушился, в результате чего 37 вагонов из 95 сошли с колеи, причем 20 из них оказались в воде.

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