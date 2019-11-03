Соглашение по первому этапу торговых договоренностей с КНР будет подписано в США – Трамп

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Соглашение, которое ознаменует завершение первого этапа в рамках достижения окончательной торговой сделки с Китаем, будет подписано в США. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в воскресенье журналистам во время беседы на Южной лужайке Белого дома после возвращения из Нью-Йорка.

Трамп заявил, что соглашение в рамках первого этапа торговых договоренностей будет подписано "где-то в США", приводит слова главы государства агентство Блумберг.

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Напомним, что, несмотря на ожидание очередного раунда переговоров, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября США и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга. Так, Штаты ввели пошлины на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. В ответ Китай начал вводить дополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Ожидалось, что 13-й по счету раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне.

Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Вэем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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