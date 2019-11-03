Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Соглашение по первому этапу торговых договоренностей с КНР будет подписано в США – Трамп

3 ноября, 21:40

Торговая война между США и Китаем продолжается

/ Фото: AFP

Соглашение, которое ознаменует завершение первого этапа в рамках достижения окончательной торговой сделки с Китаем, будет подписано в США. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в воскресенье журналистам во время беседы на Южной лужайке Белого дома после возвращения из Нью-Йорка.

Трамп заявил, что соглашение в рамках первого этапа торговых договоренностей будет подписано "где-то в США", приводит слова главы государства агентство Блумберг.

Реклама

Напомним, что, несмотря на ожидание очередного раунда переговоров, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября США и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга. Так, Штаты ввели пошлины на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. В ответ Китай начал вводить дополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

В тренде
В ИГИЛ новый предводитель, а "Северному потоку – 2" все-таки быть: главные события мира

Ожидалось, что 13-й по счету раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне.

Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Вэем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Торговая война между США и Китаем

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США КНР торговая война Дональд Трамп торговое соглашение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видео
Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видеоСША
Жених ушел из жизни после семи часов брака
Жених ушел из жизни после семи часов бракаFun
Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ:
Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"Fun
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причина
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причинаСША
В Белом доме уже готовы к возможному импичменту Трампа
В Белом доме уже готовы к возможному импичменту ТрампаСША
Порода собак резко подорожала из-за заявления Дональда Трампа
Порода собак резко подорожала из-за заявления Дональда ТрампаFun

Новости партнеров

Loading...
загрузка...