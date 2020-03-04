Соперник Трампа и миллиардер выбыл из президентской гонки

Майкл Блумберг снял свою кандидатуру и призвал голосовать за одного из своих соперников

На фоне сокрушительного поражения в так называемый "супервторник", когда американские демократы 14 штатов США выбирали своего представителя на президентских выборах в этом году, еще один кандидат решил прекратить участие в гонке.

Миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг сообщил 4 марта, что снимает свою кандидатуру с выборов "ради поражения Дональда Трампа" и призвал всех своих сторонников голосовать на бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Три месяца назад я вступил в гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я ухожу по той же причине. Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с лучшими шансами сделать это. Очевидно, что это мой друг и великий американец Джо Байден", – говорится в заявлении Блумберга.

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Напомним, что в "супервторник" он сумел победить лишь в Американском Самоа, что можно смело назвать провалом на фоне сотен миллионов долларов, которые Майкл Блумберг потратил на свою предвыборную кампанию.

В то же время, Джо Байден, который вначале праймериз демократов отставал от своих соперников, все же сумел наверстать и вырваться вперед. По итогам голосования 3 марта, его поддержали сразу в 9 штатах: Вирджинии, Северной Каролине, Алабаме, Оклахоме, Теннесси, Арканзасе, Миннесоте, Массачусетсе и Техасе.

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На данный момент, соперником Байдена остаются лишь конгрессвумен Тулси Габбард, сенатор от штата Массачутетс Элизабет Уоррен и ее коллега из Вермонта Берни Сандерс, но какие-либо шансы есть лишь у последнего.

Многие из уже выбывших кандидатов, включая Пита Буттиджича, Эми Клобушар, Бето О’Рурк, призвали голосовать на Байдена.

Впрочем, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов рассказал сайту "Сегодня", почему Сандерса еще рано списывать со счетов. Подробнее об этом – в материале "Супервторник" в США: триумф Байдена, разочарование Блумберга".

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