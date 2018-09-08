Создатель смертельного яда "Новичок" тяжело болен

Сегодня, 11:21

Советский химик Вил Мирзаянов не дает интервью из-за тяжелого состояния

Вил Мирзаянов. Фото: https://www.facebook.com/vil.mirzayanov
Вил Мирзаянов. Фото: https://www.facebook.com/vil.mirzayanov

Создатель семьи ядовитых веществ "Новичок" Вил Мирзаянов лечится от онкозаболевания последней стадии. Об этом советский химик написал в своей странице в Facebook.

"Врачи сообщили, что у меня рак последней стадии ... Начали лечить гормональной терапией, основанной на том, что гормоны препятствуют доступу тестостерона в раковые клетки, и тем самым лишая их необходимого источника энергии. В результате (в идеале) раковые клетки погибают до пятипроцентного уровня, с чем люди живут от 15 до 25 лет. Тоже в идеале. Принимал таблетки с этими гормонами, и затем их ввели внутривенно на целых полгода. Таблетки уже не глотаю. Однако лечение очень чувствительное. Приходится терпеть ", – рассказал он.

Также Вил Мирзаянов отметил, что многие приглашают его интервью, но он физически не может этого сделать.

"Многие люди просят интервью. Увы, физически не могу выполнить их просьбы", – сообщил Мирзаянов.

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Как известно, Великобритания обвинила Россию в причастности химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", в результате которой был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Также мы сообщали, что дозы яда, который применили против Скрипалей в Солсбери, хватило бы на 4 тыс. человек. В причастности к отравлению обвиняют российских агентов Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению антитеррористической полиции Великобритании, Боширов и Петров – псевдонимы.
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