SpaceX со второй попытки запустила модернизированную ракету Falcon 9

Сегодня, 00:42

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником для Бангладеш

twitter.com/SpaceX
twitter.com/SpaceX

Компания SpaceX провела запуск ракеты Falcon 9, которая доставит на орбиту спутник Bangabandhu, принадлежащий правительству Бангладеш. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Это первый коммерческий космический запуск. Ракета была запущена из Космического центра Кеннеди, что во Флориде.

Напомним, компания SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon  9 10 мая, которая должна была доставить на орбиту спутник правительства Бангладеш. Перенести запуск приняли решение менее чем за минуту до старта ракеты из Космического центра Кеннеди во Флориде. 

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"Мы не смогли запустить Falcon 9 во временных рамках, которые были выделены для запуска", – сказал он. Причины, почему запуск был отменен, не уточняются.

Напомним, ранее SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным спутником на борту. В открытых источниках высказываются предположения о том, что на орбиту был выведен спутник, предназначенный для военно-космической разведки.

Как сообщалось, также Китай отправит в космос многоразовую космическую ракету. Ракета-носитель "Чанчжэн-8" будет оснащена двумя ступенями и двумя стартовыми ускорителями. Как ожидается, ракета отправится в первый полет в 2021 году.
Бангладеш, космос, ракета-носитель, спутник, запуск, Falcon, SpaceX
Источник:

Reuters

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