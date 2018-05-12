SpaceX со второй попытки запустила модернизированную ракету Falcon 9

Компания SpaceX провела запуск ракеты Falcon 9, которая доставит на орбиту спутник Bangabandhu, принадлежащий правительству Бангладеш. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Это первый коммерческий космический запуск. Ракета была запущена из Космического центра Кеннеди, что во Флориде.

Напомним, компания SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 10 мая, которая должна была доставить на орбиту спутник правительства Бангладеш. Перенести запуск приняли решение менее чем за минуту до старта ракеты из Космического центра Кеннеди во Флориде.

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"Мы не смогли запустить Falcon 9 во временных рамках, которые были выделены для запуска", – сказал он. Причины, почему запуск был отменен, не уточняются.

Напомним, ранее SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным спутником на борту. В открытых источниках высказываются предположения о том, что на орбиту был выведен спутник, предназначенный для военно-космической разведки.

Как сообщалось, также Китай отправит в космос многоразовую космическую ракету. Ракета-носитель "Чанчжэн-8" будет оснащена двумя ступенями и двумя стартовыми ускорителями. Как ожидается, ракета отправится в первый полет в 2021 году.