Трамп и Мэй договорились поддерживать давление на КНДР

Мэй и Трамп обсудили КНДР и Иран

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились поддерживать давление на КНДР с целью денуклеаризации страны и заявили, что необходимо бороться с "дестабилизирующей деятельностью" Ирана, сообщает пресс-служба британского премьера.

Как сообщается, лидеры обсудили предстоящую встречу американского президента с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая должна пройти 12 июня в Сингапуре

"Великобритания продолжит работать с США над сохранением давления на Северную Корею с целью ее денуклеаризации", – заверила британский премьер-министр.

Она также поздравила американского лидера с освобождением трех граждан США из северокорейской тюрьмы.

Кроме этого стороны "осудили осуществленные иранские ракетные атаки против израильских сил и решительно поддержали право Израиля на самозащиту против иранской агрессии".

"Они договорились о необходимости сохранять спокойствие для всех сторон и о важности борьбы с дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Мэй "подтвердила позицию правительства по иранской ядерной сделке", отметив, что Великобритания и европейские партнеры остаются привержены тому, чтобы данное соглашение сохранялось.

Напомним, Трамп официально объявил о выходе США из соглашения, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение запретительных мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

ЕС заявил, что остается преданным соглашению и не собирается выходить из него, несмотря на решение Трампа.

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что страны Евросоюза намерены защищать интересы своих компаний, работающих в Иране, и готовы оспорить в ВТО односторонние санкции США, если таковые будут задевать европейские интересы.