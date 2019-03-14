Спецпредставитель США обсудит с Совбезом ООН встречу Трампа и Ким Чен Ына
В США продолжают надеятся на деуклеаризацию Северной Кореи
Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган отправится в Нью-Йорк на встречу с Советом безопасности ООН и его ключевыми постоянными представителями. Об этом сообщает госдеп США.
"Спецпредставитель Биган обсудит недавний саммит США-КНДР в Ханое и усилия по обеспечению полного выполнения резолюций Совбеза ООН, касающихся КНДР, до окончательной, полностью подтвержденной денуклеаризации Северной Кореи", – информирует Государственный департамент США.
Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.
Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.
Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.
Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.
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