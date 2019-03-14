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Спецпредставитель США обсудит с Совбезом ООН встречу Трампа и Ким Чен Ына

Сегодня, 03:24

В США продолжают надеятся на деуклеаризацию Северной Кореи

Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: AFP
Спецпредставитель США обсудит с Совбезом ООН встречу Трампа и Ким Чен Ына //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/932/532/5c7932532e665.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/932/532/5c7932532e665.jpg США В США продолжают надеятся на деуклеаризацию Северной Кореи

Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган отправится в Нью-Йорк на встречу с Советом безопасности ООН и его ключевыми постоянными представителями. Об этом сообщает госдеп США.

"Спецпредставитель Биган обсудит недавний саммит США-КНДР в Ханое и усилия по обеспечению полного выполнения резолюций Совбеза ООН, касающихся КНДР, до окончательной, полностью подтвержденной денуклеаризации Северной Кореи", – информирует Государственный департамент США.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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Тег США, Совбез ООН, КНДР, Северная Корея

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Интерфакс

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