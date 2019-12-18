Спикер Палаты представителей призвала конгрессменов утвердить импичмент Трампу

Нэнси Пелоси и Дональд Трамп / Фото: AFP

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к членам нижней палаты Конгресса и призвала их утвердить на голосовании импичмент президенту США Дональду Трампу. Текст открытого письма обнародовали на ее официальной странице от Демократической партии.

"Ни один из нас не пришел в Конгресс для того, чтобы объявлять импичмент президенту. Но первое, что сделал каждый в Конгрессе, появился в сессионном зале Палаты представителей с поднятой рукой и приял священную присягу:" Я торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных штатов от всех врагов – внешних и внутренних"", – говорится в письме.

Она отметила, что, если не действовать, то можно "отречься от своего долга".

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"Очень печально, что факты четко указали на то, что президент злоупотреблял властью для своей личной, политической выгоды, и что он препятствовал Конгресса, отмечая, что выше любой ответственность, выше Конституции, выше американский народ. В Америке никто не может быть над законом", - добавила Пелоси.

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Напомним, палата представителей Конгресса США сегодня, 18 декабря, поставит на голосование статьи импичмента президента США Дональда Трампа.

Напомним, в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и из-за замораживания военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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