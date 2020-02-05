Спикер Палаты представителей разорвала речь Трампа прямо за спиной президента: видео

Копию своего послания Трамп передал Пелоси за несколько минут до начала выступления

Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS/SAV

Реклама

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) во вторник после выступления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Конгрессе США с ежегодным обращением "О положении страны" демонстративно разорвала текст его речи.

Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS/CLH

Копию своего послания Трамп передал Пелоси за несколько минут до начала выступления. В тот момент спикер протянула президенту руку, однако он не пожал ее, а развернулся и занял свое место на трибуне.

Трамп и Пелоси. Фото: REUTERS/HB

В свою очередь Пелоси несколькими минутами позднее, представляя Трампа законодателям, сухо сказала: "члены Конгресса, президент США". При этом она не использовала традиционные, указывающие на почтение слова о том, что "это большая честь и привилегия (представлять президента)".

Как только Трамп закончил говорить, находившаяся за его спиной Пелоси взяла со стола бумаги и разорвала их.

"Это было обходительно, учитывая (имевшиеся) альтернативы", - сказала она позднее журналистам в ответ на просьбу прокомментировать мотивы своего поступка.

Более детально читайте в материале: Америка должна первой поставить флаг на Марсе: главное из выступления Трампа в Конгрессе.

Финальное голосование по импичменту Трампа Сенат проведет 5 февраля. Оно состоится в 16:00 по местному времени . Таким образом, дело об импичменте будет завершено.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама