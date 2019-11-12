Спорткар влетел на второй этаж дома в США: видео

Автомобиль влетел во второй этаж дома в США. Погибли два человека – пассажир и водитель машины. Трагедия произошла в Нью-Джерси. По данным полиции, автомобиль на большой скорости задел бордюр, поднялся в воздух и пролетел несколько метров. Правоохранители были шокированы расстоянием, которое преодолел спорткар от дороги к дому. Чтобы вытащить машину из дома, пришлось разбирать стены и вызывать подъемный кран.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как под Полтавой грузовик без тормозов протаранил дом. Автомобиль перевозил железобетонные шпалы. По предварительной информации, у грузовика при спуске с горы отказали тормоза.

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Ранее в этом же селе машина, загруженная дровами, влетела во двор жителей. Грузовик снес ворота, крышу над сараем и врезался в дерево за несколько метров от дома. И водитель, и жители дома остались целы, а местные жители рассказывают, что в этот и в два соседних двора автомобили влетают уже не впервые.

А еще мы писали о том, как семья четыре года не может отсудить компенсацию за разрушенный дом и живет с фурой вместо стены. Переполненная зерном фура с прицепом влетела в гараж, снесла ворота, припаркованную Газель и протаранила дом. Водителя в кабине не было. Он бежал позади.

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