Крушение самолета на Гавайях – стало известно, были ли на борту украинцы

В результате авиакатастрофы погиб один украинец

Фото со страницы родственников в Facebook.

Среди погибших в авиакатастрофе близ острова Оаху на Гавайях 21 июня, был один украинец, гражданин США. Об этом сообщает Голос Америки.

Погибшему Николаю Глебову было 28 лет. Он переехал в США в 2005 году, когда ему было 14. На Гавайи Николай уехал в отпуск. Прыжок с парашютом он должен был совершить последний день перед возвращением домой, рассказала сестра погибшего Диана Глебова.

Также она отметила, что расследовать катастрофу будут от одного до трех лет. О причинах аварии пока говорить рано, но известно, что самолет был в воздухе всего 20 секунд. На протяжении этого времени авиасудно два раза перевернулось, после чего упало и разбилось.

Сестра погибшего Диана Глебова утверждает, что этот самолет ранее уже попадал в аварии. И, по ее словам, после ремонта его вернули в эксплуатацию.

"Три года назад это самое судно уже разбивалось в Калифорнии. Но все люди, находившиеся на борту, выжили, потому что что самолет поднялся достаточно высоко, чтобы они смогли выпрыгнуть с парашютом. Поэтому вопрос – был ли этот самолет исправным, проверяли его механику для безопасного использования? " – говорит Диана Глебова.

Напомним, ранее мы писали, что в России произошла очередная авиакатастрофа. В городе Нижнеангарск пассажирский самолет Ан-24 при посадке врезался в дом. Один из пассажиров снял на видео момент жесткой посадки самолета.

Кроме этого, на севере ФРГ потерпели крушение два самолета Eurofighter. Предположительной причиной авиакатастрофы стало столкновение истребителей во время полета над лесом.

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