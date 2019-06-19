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США думают, как наказать Турцию за покупку С-400 у России

19 июня, 09:44

Вашингтон может ввести санкции против Анкары

Фото: Википедия
Фото: Википедия.

В ответ на планы Турции закупить у России зенитные ракетные системы С-400 США могут ввести против Анкары санкции. Об этом, со ссылкой на источники, сообщает Bloomberg.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа сейчас рассматривает возможность введения санкций в отношении Турции. По словам трех источников, знакомых с ситуацией, эти санкции "нанесут вред турецкой экономике, которая и так переживает непростые времена".

Больше всего в администрации поддерживают вариант введения санкций в соответствии с принятым в США в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") против ключевых оборонных предприятий. Эти отграничения отрежут турецким предприятиям доступ к финансовой системе США и сделают невозможной закупку Анкарой деталей американского производства, а также продажу своей продукции США.

Отмечено, что санкции могут вступить в силу в начале июля, когда Турция начнет получать от России ЗРС С-400.

Мы уже писали о том, что госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

Также ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400.

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Тег Россия, США, Турция, санкции, с-400

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Источник:

ТАСС

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