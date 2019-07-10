США готовы ввести новые санкции против Ирана

В Белом доме уверены, что без внешнего давления Тегеран не изменит свою политику

Брайан Хук. Фото: REUTERS/Simon Dawson.

Вашингтон собирается ввести новые санкции против Тегерана, потому что без внешнего давления Иран не изменит свою политику.

Такое заявление интервью Al Jazeera сделал 10 июля специальный представитель США по Ирану Брайан Хук, отметив, что позиция США и Евросоюза по Ирану расходится в ряде случаев, но "никто не поддерживает экспансионистскую политику Тегерана".

"Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, если проявит сплоченность, может стать эффективным инструментом для противостояния Ирану", – добавил Хук.

Напомним, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и его окружения, объяснив это "провокационным" поведением Исламской республики.

Как мы уже сообщали, в прошлом году Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) – сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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