США хотят оценить возможности нового саммита с Северной Кореей, прежде чем проводить его

Я хочу знать, что из этого выйдет, - Трамп

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: KCNA via REUTERS

Соединенные Штаты Америки хотели бы понять, какими могут быть итоги нового саммита с КНДР, прежде чем давать согласие на его проведение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Посмотрим. Сейчас люди хотят, чтобы это произошло. Я хочу знать, что из этого выйдет. Мы многое можем узнать до того, как саммит состоится", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, что должно произойти, прежде чем будет проведен новый саммит.

"У нас было два действительно очень успешных саммита. Как вы знаете, смягчения санкций не было, было лишь ужесточение санкций", — отметил он. "Произошло много всего, а в дополнение к этому не было никаких ядерных испытаний за длительный период времени. По крайней мере, мы их не засекали. Отношения очень хорошие. Посмотрим, что получится. Но мы хотели бы посмотреть, можем ли мы что-то сделать, и если да, то это было бы прекрасно, а если нет, то это тоже нормально", — подчеркнул американский лидер.

Реклама

С июня прошлого года лидеры США и КНДР встречались три раза, чтобы обсудить денуклеаризацию Северной Кореи.

Напомним, недавно мы сообщали, что Дональд Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном до конца года.

Кроме того, ранее Ким Чен Ын заявил, что для Пхеньяна отмена действующих экономических санкций против его страны играет меньшую роль, нежели сохранение государственного строя в Северной Корее.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама