В августе или в начале сентября целесообразность визита Зеленского в Штаты выглядела сомнительной, хотя бы учитывая период отпусков в США, и - что особенно важно для Украины - каникулы Конгресса до 9 сентября

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

Переговоры Зеленского и Трампа: эксперт рассказала, почему США тянут время Зеленюк Кристина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-08-06T09:47:00+03:00 США В августе или в начале сентября целесообразность визита Зеленского в Штаты выглядела сомнительной, хотя бы учитывая период отпусков в США, и - что особенно важно для Украины - каникулы Конгресса до 9 сентября

Было бы символично, если бы встреча президентов Украины и США состоялась именно в Белом Доме. Такая локация сама по себе была бы свидетельством понимания важности Украины для США и ее поддержки в контексте агрессии России. Однако, надо признать, что на содержательную часть разговора место переговоров не влияет. Об этом сайту "Сегодня" сказала директор Центра "Нова Європа" Алена Гетьманчук.

По ее словам, целесообразность визита украинского президента в Штаты в августе или в начале сентября выглядела сомнительной, хотя бы учитывая период отпусков в США, и – что особенно важно для Украины – каникулы Конгресса до 9 сентября. Визит без насыщенной программы в Конгрессе был бы не менее неполноценным, чем визит без встречи с Трампом.

"Есть еще и другие моменты: желание американской стороны увидеть, кто окажется на ключевых позициях в правительстве, и будет ли далее оставаться на своей должности глава Офиса президента Андрей Богдан, за действиями (не словами) которого чрезвычайно пристально следят американские партнеры", – подчеркивает Алена Гетьманчук.

Более того, по ее словам, если говорить о действительно символическом проявлении поддержки, должен быть, по крайней мере, короткий, но визит американского президента в Украину.

"Сам факт того, что последний такой визит состоялся 11 лет назад, является достаточно красноречивым. Уверена также, что новая украинская власть могла бы организовать прием для президента Трампа – в том числе в любимом для него формате выступлений для большой аудитории поклонников – не хуже, а даже и лучше, чем был обеспечен в свое время в Варшаве. То есть, важно – когда встречаться, символически – где встречаться, самое главное – с чем встречаться", – подытожила Алена Гетьманчук.

Напомним, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом должна пройти в сентябре в Вашингтоне. Хотя ранее замглавы Офиса президента по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко говорил, что визит Владимира Зеленского в США и его переговоры с Дональдом Трампом пройдут в августе.

Подробности читайте в материале сайта "Сегодня": "Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет".

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