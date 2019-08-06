Если говорить о действительно символическом проявлении поддержки, должен быть, по крайней мере, короткий, но визит американского президента в Украину. Сам факт того, что последний такой визит состоялся 11 лет назад, является достаточно красноречивым

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет Зеленюк Кристина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-08-06T07:37:00+03:00 Украина Если говорить о действительно символическом проявлении поддержки, должен быть, по крайней мере, короткий, но визит американского президента в Украину. Сам факт того, что последний такой визит состоялся 11 лет назад, является достаточно красноречивым

Визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты переносится с августа на сентябрь. Как заявил сам Зеленский в Трускавце, где неделю учились депутаты "Слуги народа", "должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре в Вашингтоне". Судя по всему, лидеры США и Украины проведут переговоры в рамках Генассамблеи ООН в конце сентября. Хотя пару недель назад на брифинге кандидат на пост министра иностранных дел Вадим Пристайко говорил, что визит в Вашингтон по приглашению Белого дома состоится до поездки Зеленского в Варшаву, которая запланирована на 1 сентября.

Эксперты говорят, что визит отложили по объективным причинам и никакой "зрады" здесь нет. В Вашингтоне хотят увидеть первые шаги и курс нового правительства, которое еще предстоит сформировать новому созыву Рады. Да и с послом Украины в Штатах, которого меняют, ситуация не прояснилась. В "Слуге народа" сайту "Сегодня" сказали, что на переговорах с Трампом Украина будет фокусироваться на трех приоритетных вещах: гарантиях безопасности, помощи в войне с Россией и финансовых ресурсах на развитие. Очевидно, что в Белом доме Зеленского принимать не будут. Но, если нам так важен символизм, эксперты советуют бросить усилия на визит американского президента в Украину. Ведь последний такой визит был 11 лет назад – в апреле 2008-го в Киев приезжал Буш-младший.

Почему сдвинули сроки визита

В статье "Встреча Зеленского и Трампа: как заинтересовать США помочь Украине" сайт "Сегодня" уже писал, что официальное приглашение Зеленскому посетить Вашингтон и встретиться с Трампом США направили еще в конце мая. Подготовка началась сразу по нескольким направлениям. Во-первых, новому украинскому президенту было важно успеть поменять к своему визиту посла Украины в Штатах. Именно поэтому сначала Валерия Чалого отодвинули от подготовки визита, а в середине июля Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Чалого. За это время, по информации источников сайта "Сегодня", Банковая предлагала Вашингтону несколько кандидатур на замену, но ни одна США не устроила.

Во-вторых, за эти пару месяцев в Вашингтон успели съездить и друг детства Зеленского – временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов, и секретарь СНБО Александр Данилюк. Кстати, Баканов ездил в США и между первым и вторым туром президентских выборов, что подтверждается его интервью изданию The National Interest. После этого "Радио Свобода" сообщило, что Зеленский нанял лоббистскую компанию Signal Group Consulting, LLC для продвижения международного имиджа и организации встреч с американскими политиками. Сам Зеленский тогда заявил, и на днях повторил, что никогда никакими услугами лоббистов не пользовался. Хотя пару дней назад украинская служба "Голоса Америки" в Вашингтоне со ссылкой на отчет Signal Group, который подан в Минюст США, сообщала о работе лоббистской компании на команду Зеленского между первым и вторым туром президентских выборов в Украине.

Пару недель назад на брифинге в Офисе президента Вадим Пристайко заявлял, что визит украинского президента в Вашингтон должен пройти до поездки Владимира Зеленского в Польшу. В Варшаву по приглашению президента Польши Зеленский летит 1 сентября, где проведет двусторонние переговоры с Анджеем Дудой и вместе с мировыми лидерами, среди которых будет и Трамп, почтит память погибших во Второй мировой. Источники сайта "Сегодня" не исключают, что президенты Украины и США могут пересечься и в Варшаве, пожать друг другу руки и перекинуться парой фраз. Но полноценных двусторонних переговоров стоит ожидать в конце сентября.

Почему сдвинулись сроки визита Зеленского в Штаты, в Офисе президента не говорят. Но наверняка это уже не будет помпезный прием нового украинского президента в Белом доме. Скорее всего, речь идет о двусторонней встрече в рамках Генассамблеи ООН, где Владимир Зеленский выступит в конце сентября.

"Однако, надо признать, что на содержательную часть разговора место переговоров не влияет. Это прежде всего важно с точки зрения дипломатии символов. Более того, если уж мы говорим о действительно символическом проявлении поддержки, то это должен быть, по крайней мере, короткий, но визит американского президента в Украину. Сам факт того, что последний такой визит состоялся 11 лет назад, является достаточно красноречивым. Уверена, что новая украинская власть могла бы организовать прием для президента Трампа – в частности, в любимом для него формате выступлений для большой аудитории поклонников – не хуже, а даже и лучше, чем был обеспечен в свое время в Варшаве. То есть, важно – когда встречаться, символически – где встречаться, самое главное – с чем встречаться", – подчеркивает директор центра "Нова Європа" Алена Гетьманчук.

По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко, Трамп хочет более содержательного разговора, которого, пока, не вырисовывается.

"В Украине еще нет сформированного правительства, а есть просто победивший президент и парламент, который непонятно куда двинется. И американцам, и Трампу нужно посмотреть, к чему это все приведет, какой будет основная линия, кто будет премьером. На эти вопросы нужно ответить, чтобы встреча была содержательной, а не была просто встречей ради фото", – сказал сайту "Сегодня" Николай Капитоненко.

Алена Гетьманчук считает, что речь не идет о переносе визита, поскольку его дату стороны еще не согласовали. Скорее всего, речь идет о согласовании временных рамок и формата, которые бы на нынешнем этапе отношений устроили и Киев, и Вашингтон.

"В августе или в начале сентября целесообразность визита выглядела сомнительной, хотя бы учитывая период отпусков в США, и – что особенно важно для Украины – каникулы Конгресса до 9 сентября. Визит без насыщенной программы в Конгрессе был бы не менее неполноценным, как и визит без встречи с Трампом. Есть еще и другие моменты: желание американской стороны увидеть, кто окажется на ключевых позициях в правительстве, и будет ли далее оставаться на своей должности глава Офиса президента Андрей Богдан, за действиями (не словами) которого чрезвычайно пристально следят американские партнеры", – сказала сайту "Сегодня" Алена Гетьманчук.

На чем фокусироваться Украине

Наследство прошлой власти на американском направлении Владимиру Зеленскому досталось, мягко говоря, не радужное. Связано оно с расследованием дел в отношении сына Джо Байдена – главного оппонента Трампа на президентских выборах в США (если он победит во внутрипартийном праймериз). Это косвенно подтверждает и тема последнего телефонного разговора Зеленского и Трампа.

"Дональд Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США", - говорится в официальном сообщении на сайте Офиса президента Украины.

Поэтому есть риск, что на данном этапе Дональд Трамп может воспринимать Украину, как источник компромата на своего главного оппонента в борьбе за кресло в Овальном кабинете. Да и стоит, все-таки, начать учиться на ошибках предшественников, которые в 2016 году сделали ставку на Хиллари Клинтон, а потом "внезапно" победил Дональд Трамп.

В беседе с сайтом "Сегодня" избранный депутат от "Слуги народа", кандидат на пост главы парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко сказал, что на переговорах с Дональдом Трампом в Вашингтоне нам стоит сфокусироваться на трех приоритетных вещах: гарантиях безопасности, помощи в войне против России и ресурсах на развитие.

"Что касается гарантий безопасности, речь идет о поддержке продвижения к членству в НАТО: решение этого вопроса в рамках двусторонних договоренностей или в рамках американского законодательства. В вопросе помощи в войне, думаю, не зря сейчас звучат заявления и Данилюка (секретаря СНБО – Авт.) и других, о пересмотре подходов к военно-промышленному комплексу и развитию отношений с иностранными государствами. То есть, речь идет о том, что Украина будет не только выпрашивать вооружение, но и говорить о закупках и совместном производстве. Что касается ресурсов на развитие – это финансовая помощь со стороны США, со стороны МВФ, где США могут во многом посодействовать", – сказал сайту "Сегодня" Богдан Яременко.

Николай Капитоненко также напоминает об энергетике, где наши с американцами интересы совпадают.

"Если, к примеру, не удастся заблокировать "Северный поток-2", что делать дальше? Могут ли быть какие-то согласованные шаги в одном направлении? Также нужно все-таки понимать, какую для себя американцы видят роль в конфликте на Донбассе, чтобы спекуляции по поводу расширения Нормандского формата несколько или прекратить, или превратить в какой-то рабочий план. То есть, если есть готовность американцев присоединяться к работе, в чем я, к примеру, сомневаюсь, то на каких условиях, когда конкретно и с какой повесткой дня?", – сказал сайту "Сегодня" Николай Капитоненко.

В "Слуге народа" говорят, что это будет очень длительный поиск эффективных механизмов и разных форматов, пока не найдут то, что сработает. По словам Богдана Яременко, безусловно, в их команде хотят, чтобы США были вовлечены в процесс урегулирования на Донбассе в каких-то более широких форматах. Но желания США и Украины здесь мало, на это должны согласиться и другие участники.

"Речь идет не только о России, но и, скажем, о Германии, которая в последнее время очень ревниво относится к участию США. Тем более, что мы, фактически, выступаем с США единым фронтом против Германии в сооружении газопровода ("Северного потока-2" – Авт.). То есть, тут уже есть сложности и, случайно, много в чем интересы России и Германии совпадают. У них разные причины не хотеть США (в переговорах по Донбассу – Авт.), но они не хотят усиления роли Соединенных Штатов, причем Германия может даже больше, чем Россия", – сказал сайту "Сегодня" Богдан Яременко.

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