США и Бразилия выделят 100 млн долларов для сохранения лесов Амазонии

Стороны условились об учреждении специального фонда в 100 млн долларов сроком на 11 лет

/ Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу договорились о создании фонда сохранения амазонских лесов с бюджетом в 100 млн долларов. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Майкл Помпео и министр иностранных дел Эрнесту Араужу встретились сегодня в Вашингтоне, чтобы запустить двусторонний диалог стратегического партнерства, — отмечается в пресс-релизе. — Стороны условились об учреждении специального фонда в 100 млн долларов сроком на 11 лет, средства которого пойдут на сохранение биоразнообразия лесов Амазонии".

Главы дипведомств также отметили значительный рост экономического взаимодействия. "Госсекретарь высоко оценил роль Бразилии в решении кризиса в Венесуэле", — говорится в сообщении.

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По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. Помимо пожаров, амазонская сельва страдает от незаконной вырубки, в результате чего площадь лесов сокращается на тысячи квадратных километров ежегодно.

Согласно совместному докладу Министерства охраны окружающей среды и Министерства науки, технологий, инноваций и коммуникаций Бразилии, в 2018 году уровень вырубки амазонских лесов упал на 72% по сравнению с показателями 2004 года, когда началась реализация федерального плана по борьбе с этой незаконной деятельностью. Однако этот показатель все же превысил на 13,7% показатели 2017 года, а Амазония, где обитают 30 млн разных видов животных, встречаются 80 тыс. видов растений, 2,5 тыс. видов деревьев, 3 тыс. видов рыб, лишилась 7,9 тыс. квадратных километров растительности.

Напомним, на саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами в тропических лесах Амазонии.

Однако Бразилия отказалась от помощи стран G7. А глава администрации Болсонару предположил, что эти ресурсы более актуальны для лесовосстановления Европы, а также напомнил Макрону о пожаре в соборе Парижской Богоматери.

Ранее глава Бразилии Болсонару уже издал указ, которым разрешил использование войск для борьбы с пожарами в Амазонии . Срок действия президентского указа — с 24 августа по 24 сентября.

Также мы писали, что министерство сельского хозяйства Чили предложило помощь Бразилии в борьбе с пожарами в лесах Амазонии. Чили может предложить Бразилии своих специалистов, у которых есть опыт в борьбе с лесными пожарами. Власти Чили направили в Бразилию четыре авиаборта и 30 специалистов, еще один самолет с командой пожарных был направлен из Эквадора. Кроме того, правительство южноамериканской республики согласилось принять помощь Израиля, а также целевое финансирование Лондона в размере 10 млн фунтов стерлингов (12,1 млн долларов).

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