США и Румыния высказались против "Северного потока-2"

Соединенные Штаты и Румыния договорились рассмотреть вопрос об участии США в улучшении инвестиционного климата в Румынии

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Президенты США и Румынии Дональд Трамп и Клаус Йоханнис подтвердили, что выступают против строительства "Северного потока-2".

"США и Румыния признают, что энергетическая безопасность – это национальная безопасность. Мы подчеркиваем нашу оппозицию "Северному потоку-2" и другим проектам, которые ставят наших союзников и партнеров в энергетическую зависимость от России",- говорится в совместном заявлении сторон, распространенном Белым домом по итогам визита в Вашингтон главы румынского государства.

В нем отмечается, что "Румыния располагает ресурсами природного газа, которые потенциально позволяют наращивать благосостояние наших стран и повышать энергетическую безопасность Европы".

Соединенные Штаты и Румыния договорились рассмотреть вопрос об участии США в улучшении инвестиционного климата в Румынии "в интересах обеих стран".

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Стороны также призвали соответствующие отрасли своих стран к тесному сотрудничеству, чтобы "оказать поддержку реализации целей Румынии в области развития гражданской ядерной энергетики", говорится в заявлении.

Новости "Сегодня" писали, что Европарламент одобрил поправки в Газовую директиву в апреле 2019 года, а окончательно в том же месяце их утвердил Совет ЕС. Все технические процедуры Евросоюз намерен выполнить до конца года, поскольку измененная Газовая директива должна вступить в силу до запуска "Северного потока – 2".

В ней говорится, что оператором "Северного потока – 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков. При этом в итоговом тексте указано, что решение о предоставлении "Северному потоку – 2" исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с ЕК. Более подробно о новых поправках в Газовую директиву можно почитать в материале "Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве".

В июле оператор газопровода Nord Stream 2 AG подал иск в Европейский суд, так как считает поправки дискриминационными и целенаправленно разработанными для оказания давления только на один проект – "Северный поток – 2".

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Вопрос "Северного потока – 2" ранее обсудили президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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