США и талибы в Афганистане достигли соглашения о перемирии – СМИ

/ Фото: AFP

США и афганское движение "Талибан" достигли соглашения о перемирии, в скором времени оно вступит в силу.

Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Соглашение о "снижении уровня насилия" на семь дней касается всего Афганистана, отмечает источник, в том числе – афганских правительственных сил.

Талибы, по его словам, согласились прекратить подрывы смертников и ракетные атаки. За соблюдением условий будут наблюдать США.

Реклама

Чиновник отметил, за этим соглашением последуют межафганские мирные переговоры, если "Талибан" выполнит его условия. Соглашение о перемирии также может привести к выводу американских войск из Афганистана, отмечает агентство AP.

Источник в "Талибане" рассказал агентству, что соглашение о начале переговоров между двумя сторонами в Афганистане могут подписать уже 29 февраля, а сами переговоры, возможно, начнутся 10 марта. По его словам, Германия и Норвегия предложили организовать переговоры, но решение о месте их проведения пока не принято.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер провели встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

В тренде Россиян будут судить в Гааге: Нидерланды жестко отказали в просьбе РФ

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что радикальное движение "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном.

"Мы встречались с талибами. Раньше они не хотели прекращения огня, но теперь хотят. Мы достигли значительного прогресса за последние шесть месяцев и в то же время выводим свои войска", – отметил Трамп.

Напомним, в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама