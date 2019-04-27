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США и Япония сохранят санкции против КНДР

27 апреля, 05:11

Глава японского правительства подчеркнул, что его государство намеревается играть активную роль в денуклеаризации КНДР

Фото: Pixabay

Япония и США договорились сохранять санкции в отношении КНДР. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Договоренность была достигнутав ходе переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. В частности, Абэ выразил уверенность, что Трамп принял верное решение, когда отказался от подписания каких-либо соглашений с КНДР в ходе ханойского саммита с Ким Чен Ыном.

В то же время глава японского правительства подчеркнул, что его государство намеревается играть активную роль в денуклеаризации КНДР и тесно сотрудничать в этом направлении с США.

Трамп затем отправится с визитом в Японию и станет первым иностранным лидером, который встретится с новым императором. Император Японии Нарухито взойдет на престол 1 мая после отречения его отца Акихито. Поскольку речь идет о государственном визите, Трамп будет удостоен аудиенции у императорской четы Японии.

Ранее сообщалось, что лидеры двух государств могут посетить турнир по сумо и сыграть в гольф. Последний визит Трампа в Японию состоялся в ноябре 2017 года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу, посвященную подписанию торгового соглашения между странами, во время визита американского лидера в Японию. 

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Тег Япония, КНДР, Трамп, санкции, Абэ

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Источник:

Интерфакс

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