Талибы должны начать переговоры о более крупном мирном соглашении непосредственно с афганским правительством

Фото: REUTERS/Carlos Barria

США могут вывести военнослужащих из Афганистана по соглашению с талибами — СМИ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-08-02T03:49:58+03:00 США Талибы должны начать переговоры о более крупном мирном соглашении непосредственно с афганским правительством

Американские власти готовятся вывести тысячи своих военнослужащих из Афганистана в обмен на ряд уступок со стороны радикального движения "Талибан" в рамках сделки по мирному урегулированию в республике. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По их данным, в соответствии с договоренностями, талибы должны начать переговоры о более крупном мирном соглашении непосредственно с афганским правительством. При этом США сократят свой контингент в стране с примерно 14 тыс. до 8-9 тысяч военнослужащих. Примерно столько было дислоцировано в республике, когда президент США Дональд Трамп занял свой пост в 2017 году.

В рамках договоренностей талибы должны, в частности, соблюдать режим прекращения огня и отказаться от связей с террористической сетью "Аль-Каида". Соглашение было сформировано по итогам нескольких месяцев переговоров между талибами и спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Как отмечают источники газеты, ожидается, что работа над ним будет завершена до президентских выборов в Афганистане, которые должны состояться в сентябре. Тем не менее, указывает издание, лидеры "Талибана" могут отсрочить принятие данного соглашения и отказаться разрывать связи с "Аль-Каидой", что является "значительной проблемой".

Источник издания сообщил, что США и талибы "на 80% или 90%" прошли путь к заключению мирного соглашения. "Предстоит еще долгий путь, чтобы пройти и эти последние 10% или 20%", — добавил он.

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В Пентагоне изданию сообщили, что американское министерство обороны не получало приказаний о выводе войск из Афганистана.

По данным Пентагона, с начала военных действий в 2001 году в стране погибли около 2,4 тыс. американских военнослужащих, более 20 тыс. получили ранения.

Ранее талибы сообщили, что надеются на достижение договоренностей с Соединенными Штатами на предстоящих переговорах, которые начнутся в столице Катара, Дохе, в конце текущей недели.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп поручил ему начать вывод войск из Афганистанадо 2020 года. Помпео отметил, что президент США желает покончить с бесконечными войнами и выразил надежду, что потребность в боевых силах в регионе уменьшится.

Госсекретарь подчеркнул, что США и талибы достигли значительного прогресса в переговорах, которые ведутся в течение последнего года.

Напомним, мы писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет . Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, который составляет 14 тысяч военнослужащих.

Тем временем боевые действия продолжаются.

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