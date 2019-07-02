Трамп озвучил дальнейшие военные планы США по Афганистану

По словам американского президента, США должны существенно снизить число сил в Афганистане

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставит разведывательное присутствие в Афганистане, хотя давно надеется на полный вывод американских военных из страны.

"Я бы оставил там очень сильную разведку", - сказал Трамп в интервью Fox News.

По его словам, Афганистан – страна с "множеством хороших укрытий" и за ней нужно следить.

"Но мы должны существенно снизить число наших сил в Афганистане", – добавил президент США.

Его комментарии следуют за сообщениями о том, что талибы настаивают на переписывании проекта соглашения, в соответствии с которым США выведут войска из Афганистана в обмен на обещания, что лидеры талибов помогут бороться с терроризмом.

"Мы работаем над тем, чтобы переписать проект соглашения и включить в него пункты, которые были согласованы", – сказал агентству Associated Press представитель талибов Сохейл Шахин во время мирных переговоров в Катаре со спецпредставителем США Залмаем Халилзадом.

В декабре администрация Трампа планировала вывести войска из страны, но это предложение встретило сопротивление со стороны республиканских законодателей.

Несмотря на более чем 17 лет войны, ситуация в Афганистане остается напряженной, происходят регулярные боевые столкновения, более 50% территории страны находится под контролем движения "Талибан". Ситуация осложняется тем, что в стране появились отряды из наиболее радикальных исламистов, отколовшихся от талибов и объявивших о поддержке террористической организации "Исламское государство".

Недавно в афганском городе Пули-Хумри в результате нападения террористов на полицейский участок погибли 13 правоохранителей, ранены 55 человек.

Также сообщалось, что в Афганистане произошла атака на войска США – теракт случился 8 апреля у военного аэродрома Баграм.

По одной из версий рядом с колонной американских военных взорвался заминированный автомобиль, по другой – военнослужащие попали на заложенную у дороги мину. В результате случившегося три солдата и контрактник погибли, а еще трое получили осколочные ранения.

Ответственность за нападение уже взяла на себя радикальная исламистская группировка "Талибан".

Напомним, что на мирных переговорах с талибами в январе Соединенные Штаты обещали к концу апреля вывести половину своего военного контингента из Афганистана.

Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет.

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