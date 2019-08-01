Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,02
27,9

Переговоры по прекращению войны в Афганистане: талибы сделали заявление

Сегодня, 08:43

«Талибан» надеется, что соглашение с США о прекращении войны будет достигнуто на этой неделе в Дохе

/ Фото: AFP

Переговоры по прекращению войны в Афганистане: талибы сделали заявление https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%8B Другие страны «Талибан» надеется, что соглашение с США о прекращении войны будет достигнуто на этой неделе в Дохе

Афганское движение "Талибан" надеется на достижение договоренностей с Соединенными Штатами на предстоящих переговорах, которые начнутся в столице Катара, Дохе, в конце текущей недели. Об этом, как сообщил в четверг телеканал "Толо ньюс". Об этом заявил официальный представитель офиса движения талибов в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин.

По его словам, "Талибан" надеется, что соглашение с США о прекращении войны в Афганистане будет достигнуто, когда две стороны встретятся позже на этой неделе в Дохе". Шахин назвал предстоящие встречи в катарской столице "решающим раундом мирных переговоров" между талибами и представителями Вашингтона.

В среду спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что возобновит в скором времени переговоры с движением "Талибан".

Реклама

28 июля Шахин сообщил, что движение "Талибан" не собирается вести прямые переговоры с официальным правительством Афганистана до тех пор, пока не будет объявлено о выводе из страны иностранных войск.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп поручил ему начать выводить войска из Афганистанадо 2020 года. Помпео отметил, что президент США сказал покончить с бесконечными войнами, и выразил надежду, что потребность в боевых силах в регионе уменьшится.

В тренде
В Украину пришло похолодание: синоптики рассказали о резком изменении погоды

Госсекретарь США подчеркнул, что США и талибы достигли значительного прогресса в переговорах, которые ведутся в течение последнего года.

Напомним, мы писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет . Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих. 

Тем временем боевые действия продолжаются.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Афганистан США талибы

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жарой
Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жаройДругие страны
Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)
Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)Другие страны
В Индии появился на свет необычный ребенок
В Индии появился на свет необычный ребенокДругие страны
Маленькие бабуины подружились с собакой и котом
Маленькие бабуины подружились с собакой и котомДругие страны
Мощные землетрясения всколыхнули оба полушария Земли по линиям разломов
Мощные землетрясения всколыхнули оба полушария Земли по линиям разломовДругие страны

Новости партнеров

10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Бюстгальтеры больших размеров со скидками до 90% в городе
Бюстгальтеры больших размеров со скидками до 90% в городе
Успей приобрести настольную плиту по доступной цене
Успей приобрести настольную плиту по доступной цене