«Талибан» надеется, что соглашение с США о прекращении войны будет достигнуто на этой неделе в Дохе

/ Фото: AFP

Переговоры по прекращению войны в Афганистане: талибы сделали заявление https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%8B 2019-08-01T08:43:45+03:00 Другие страны «Талибан» надеется, что соглашение с США о прекращении войны будет достигнуто на этой неделе в Дохе

Афганское движение "Талибан" надеется на достижение договоренностей с Соединенными Штатами на предстоящих переговорах, которые начнутся в столице Катара, Дохе, в конце текущей недели. Об этом, как сообщил в четверг телеканал "Толо ньюс". Об этом заявил официальный представитель офиса движения талибов в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин.

По его словам, "Талибан" надеется, что соглашение с США о прекращении войны в Афганистане будет достигнуто, когда две стороны встретятся позже на этой неделе в Дохе". Шахин назвал предстоящие встречи в катарской столице "решающим раундом мирных переговоров" между талибами и представителями Вашингтона.

В среду спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что возобновит в скором времени переговоры с движением "Талибан".

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28 июля Шахин сообщил, что движение "Талибан" не собирается вести прямые переговоры с официальным правительством Афганистана до тех пор, пока не будет объявлено о выводе из страны иностранных войск.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп поручил ему начать выводить войска из Афганистанадо 2020 года. Помпео отметил, что президент США сказал покончить с бесконечными войнами, и выразил надежду, что потребность в боевых силах в регионе уменьшится.

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Госсекретарь США подчеркнул, что США и талибы достигли значительного прогресса в переговорах, которые ведутся в течение последнего года.

Напомним, мы писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет . Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.

Тем временем боевые действия продолжаются.

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