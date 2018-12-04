США направили атомный авианосец в Персидский залив для демонстрации силы Ирану

Заход американских кораблей будет первой подобной операцией в Персидском заливе за последние восемь месяцев

Группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем John C. Stennis ("Джон Стеннис") в ближайшие дни зайдет в Персидский залив с целью демонстрации силы Ирану. Об этом сообщает со ссылкой на официальных должностных лиц в Пентагоне американская газета "Уолл-стрит джорнэл", – передает ТАСС.

По ее данным, заход американских кораблей будет первой подобной операцией в Персидском заливе за последние восемь месяцев. John C. Stennis будет дислоцирован в регионе Ближнего Востока в течение двух месяцев и будет перемещаться большую часть этого времени в пределах залива. Присутствие американского авианосца "определенно обеспечит позитивную разницу" в расстановке сил на случай враждебных действий Ирана в этих водах, пояснил источник в Пентагоне.

Заместитель командующего Корпусом "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами ранее в понедельник заявил, что доступ Тегерана к технологиям производства баллистических ракет положил конец свободе действий американских авианосцев в Персидском заливе и вынудил Вашингтон отступить.

В минувшую субботу госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По его словам, речь идет о "баллистической ракете средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок". В ответ на это официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил в воскресенье, что страна продолжит ракетные испытания для повышения своей обороноспособности.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2231, одобряющую принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который ограничил атомные разработки Ирана исключительно гражданскими целями. СВПД был заключен постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Тегераном в 2015 году.

Напомним, Иран не собирается отказываться от ракет, несмотря на недовольство США. Иран отрицает обвинения США в том, что данные испытания являются нарушением резолюции.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября, при этом Трамп неоднократно заявлял, что готов к переговорам с иранской стороной для заключения нового соглашения.