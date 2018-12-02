Иран не собирается отказываться от ракет, несмотря на недовольство США

Иран отрицает обвинения США в том, что данные испытания являются нарушением резолюции

Иран продолжит испытание ракет, чтобы укрепить свою обороноспособность, и отрицает, что такие действия противоречат резолюциям ООН.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление представителя вооруженных сил исламской республики.

"Мы будем продолжать разработку и испытание ракет. Это выходит за рамки ядерного соглашения и является вопросом нашей национальной безопасности, относительно которого мы не станем просить разрешения ни у одного государства", – заявил спикер вооруженных сил Ирана генерал Абоползал Шехарчи.

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Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября, при этом Трамп неоднократно заявлял, что готов к переговорам с иранской стороной для заключения нового соглашения.