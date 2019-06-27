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США не будут размещать в Европе ядерные ракеты – глава Пентагона

27 июня, 14:18

Америка не хочет начинать новую гонку вооружений, уверяет Марк Эспер

Марк Эспер. Фото: REUTERS/Francois Walschaerts
Марк Эспер. Фото: REUTERS/Francois Walschaerts.

Американское руководство не стремится к новой гонке вооружений, поэтому не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты класса "земля-земля".

Об этом в своем Twitter заявил 27 июня Марк Эспер, которого президент Дональд Трамп недавно назначил исполняющим обязанности главы министерства обороны США.

"У нас нет намерений развертывать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Мы не хотим новой гонки вооружений", – заверил глава Пентагона.

Он также отметил, что провел встречи с группой ядерного планирования НАТО и с Североатлантическим советом, где обсуждался вопрос "продолжающегося нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

"Альянс по-прежнему твердо привержен тому, чтобы наши сдерживание и оборона оставались надежными", – в то же время, подчеркнул Эспер.

Напомним, ранее в этом году глава польского МИД Яцек Чапутович сказал, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте. Министр также не исключил, что в будущем в Польше будут размещены атомные арсеналы НАТО. 

Ранее в этом году Белый дом объявил, что США приостанавливают свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с подписанием которого СССР и Америка прекратили ядерную гонку в 1987 году. Подробнее смотрите в сюжете:


США вышли из ракетного договора

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Тег Пентагон, ядерное оружие, ядерная ракета, ядерное вооружение, Эспер

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