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США не исключают новых нападений на танкеры

13 июня, 23:50

Вашингтон обсуждает со своими союзниками возможные варианты действий для защиты международного судоходства

Белый дом
Белый дом. Фото: Pixabay

США не исключают, что возможны новые нападения на танкеры после инцидента в Оманском заливе, в котором Вашингтон обвиняет Тегеран. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга, – пишет Reuters.

По информации издания, Вашингтон обсуждает со своими союзниками возможные варианты действий для защиты международного судоходства в районе Персидского залива в связи с нападением. По его словам, инцидент мог быть связан с визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что иранские власти реализуют свою угрозу сорвать транспортировку нефти с Ближнего Востока на мировые рынки через Ормузский пролив. Он возложил на Иран ответственность за нападения танкеры.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись, по данным агентства, торпедной атаке.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.

Оманский залив является частью главного нефтяного водного маршрута планеты – вместе с Ормузским проливом он соединяет Персидский залив с Аравийским морем.

Напомним, что буквально месяц назад в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах также произошла атака на нефтеналивные суда.

Мы также писали о взрыве, который прогремел накануне в машинном отделении танкера в российской Республике Дагестан. Жертвами случившегося стали не менее трех человек и еще столько же попали в больницы.


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Тег Иран, США, нападение, танкер, Оманский залив

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Источник:

ТАСС

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