США не исключают новых нападений на танкеры
Вашингтон обсуждает со своими союзниками возможные варианты действий для защиты международного судоходства
США не исключают, что возможны новые нападения на танкеры после инцидента в Оманском заливе, в котором Вашингтон обвиняет Тегеран. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга, – пишет Reuters.
По информации издания, Вашингтон обсуждает со своими союзниками возможные варианты действий для защиты международного судоходства в районе Персидского залива в связи с нападением. По его словам, инцидент мог быть связан с визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что иранские власти реализуют свою угрозу сорвать транспортировку нефти с Ближнего Востока на мировые рынки через Ормузский пролив. Он возложил на Иран ответственность за нападения танкеры.
Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись, по данным агентства, торпедной атаке.
Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.
Оманский залив является частью главного нефтяного водного маршрута планеты – вместе с Ормузским проливом он соединяет Персидский залив с Аравийским морем.
Напомним, что буквально месяц назад в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах также произошла атака на нефтеналивные суда.
Мы также писали о взрыве, который прогремел накануне в машинном отделении танкера в российской Республике Дагестан. Жертвами случившегося стали не менее трех человек и еще столько же попали в больницы.
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